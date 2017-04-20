Gök: Halk YSK’ya güvenmiyor, hile hurda oldu diyor

CHP'li Gök: YSK görevi kötüye kullanarak tam kanunsuz bir işlem yapıp referandum sürecini katletmiştir

Diğer yandan Gök, çarpıcı bir açıklamada bulundu: “YSK, AKP’li bir arkadaşın başvurusu üzerine karar alıyor. YSK’ya başvuran bu arkadaş daha önce Meclis’te usulsüz oy kullandığı tespit edilmiş bir arkadaş” dedi.

YSK sitesine konulan kararın, AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel’in başvurusu üzerine alındığı belirtilmiş, mühürsüz milyonlarca zarf kabul edilmişti. 22,24 ve 25. dönem AKP milletvekilliği yapan Özel’in YSK Seçim Kurulu temsilciliği sırasında böyle bir başvuruda bulunması tepki ile karşılanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök, kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK’nın referanduma ilişkin aldığı kararlara değinerek, “YSK tam kanunsuz bir karar verdi. YSK kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullandı. YSK suç işlemiştir. Binlerce vatandaşlarımız suç duyurusunda bulunuyor. Görevi kötüye kullanmışlardır. YSK görevi kötüye kullanmış tam kanunsuz bir işlem yapmıştır. YSK referandum sürecini katletmiştir. Yüzde 51 bu anayasanın güçlü olmasını temin etmez. Meşruiyeti yıllarca tartışılacaktır. YSK’nın aldığı karar YSK’yı büyük bir itibar kaybına uğratmıştır. Hem yurt içinde ve yurt dışında. YSK’ya ‘Evet’ diyenler de güvenemiyor. Kafasında kuşkular var. Şu anda vatandaş devlete ve YSK’ya güvenmiyor. ‘Hile, hurda’ oldu diyor. ‘Emaneti koruyamayanların imanı da yoktur.’ Bugün genel merkezimizde hukukçularımızla YSK’nın kararlarını masaya yatıracağız. YSK’nın almış olduğu hepimizin saçını başını yolduran kararları karşısında doğal olarak protesto bir haktır. CHP’nin kaosla bir işi olmaz. Her türlü çalışma demokratik yollarla yapılmalı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök, CNN Türk canlı yayınında kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK’nın referanduma ilişkin aldığı kararları değerlendirdi.

“YSK TAM KANUNSUZ BİR KARAR VERDİ. YSK KENDİSİNE VERİLMEYEN BİR YETKİYİ KULLANDI”

Levent Gök, “YSK tam kanunsuz bir karar verdi. YSK kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullandı. Adalet Bakanı’nın zaten adalet ile bir işi yok. Yargıya duyulan güven yüzde 20-25’lerde. Böyle bir tabloda, Adalet Bakanı’nın bu konudaki sözleri dikkate alınmamalı. Adalet bakanı ve YSK başkanı doğruları söylemiyor” diye konuştu.

“YSK SUÇ İŞLEMİŞ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMIŞLARDIR”

Levent Gök, “YSK suç işlemiştir. Binlerce vatandaşlarımız suç duyurusunda bulunuyor. Görevi kötüye kullanmışlardır” dedi.

“YSK REFERANDUM SÜRECİNİ KATLETMİŞTİR”

Gök, “YSK referandum sürecini katletmiştir. ‘Daha önce de mühürsüz oylar kullanıldı’ kararları bununla ilgili değildir. Bu oy sayımı başlamadan önce alınmış bir karadır. YSK Başkanı bu kararı alırken kime sordu? Hangi sandıktan ne kadar mühürsüz oy kullanılacağını biliyor muydu? Ortada demek ki büyük bir iddia ve şaibeler dolaşmış. Niçin sayımdan önce ve neye dayanarak alıyorsunuz. YSK kararı alıyor. Sonra da hangi sandıktan ne kadar mühürsüz oy kullanıldı tespitinin mümkün olmadığını dile getiriyor” diye konuştu.

“YSK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMIŞ TAM KANUNSUZ BİR İŞLEM YAPMIŞTIR”

Gök, “YSK hem seçim öncesi aldığı karar ile kanunun kendisine vermediği bir yetkiyi kullanmak suretiyle görevi kötüye kullanmıştır. Tam kanunsuz bir işlem yapmıştır. Ayrıca delillerin yok edilmesine yol açmakla da görevini kötüye kullanmıştır” dedi.

“TÜRKİYE’DE, DIŞ DÜNYADA DA. TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMİ ŞAİBELİ GÖRÜYOR”

CHP bu süreçten sonra ne yapacak sorusuna Gök, “Şu anda büyük bir tartışma var. Türkiye’de, dış dünyada da. Türkiye’deki seçimi şaibeli görüyor. Ortada 2 buçuk 3 milyon civarında bir mühürsüz oy kullanıldığına ilişkin ciddi iddialar var. Vatandaş diyor ki, ‘biz gittiğimiz sandıkta ‘hayır’ oyu kullandık sandık sonuçları açıklandığında tümünün ‘evet’ oyu çıktı’ diyor. Müthiş baskılar yapıldı. Seçim sonucunu değiştirecek manipülasyon yapıldı” diye yanıt verdi.

“YSK’YA ‘EVET’ DİYENLER DE GÜVENEMİYOR. KAFASINDA KUŞKULAR VAR”

Gök, “YSK’ya ‘Evet’ diyenler de güvenemiyor. Kafasında kuşkular var” dedi.

“YSK’YA BAŞVURAN ARKADAŞ DAHA ÖNCE MECLİS’TE USULSÜZ OY KULLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞ BİR ARKADAŞ”

Gök, “YSK, Ak Partili bir arkadaşın başvurusu üzerine karar alıyor. YSK’ya başvuran bu arkadaş daha önce Meclis’te usulsüz oy kullandığı tespit edilmiş bir arkadaş” dedi.

“BUGÜN GENEL MERKEZİMİZDE HUKUKÇULARIMIZLA YSK’NIN KARARLARINI MASAYA YATIRACAĞIZ”

Gök, “Bugün genel merkezimizde değerli hukukçularımızla bir toplantı yapıyoruz. YSK’nın kararlarını ve başvurumuzu masaya yatıracağız. YSK’nın gerekçeli kararını tahmin ettiğimiz çerçevede çok derin bir inceleme yapıyoruz. Herkes müsterih olsun, ‘hayır’ oyu verenlerin bir tekinin dahi ziyan olmayacağı bir hukuki çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

AYM- AİHM BAŞVURULARI

Gök, “Milli iradeyi zedeleyen konularda hem AYM hem de AİHM konusunda hem hukuki kararlarımızı hem de siyasi kararlarımızı yetkili organlarımız ile görüşerek alacağız” dedi.

(SİNE-İ MİLLET TARTIŞMALARI) “ALGILAMALI BİR HATA OLDU HERHALDE”

Sine-i Millet tartışmalarına ilişkin Gök, “Algılamalı bir hata oldu herhalde. Basının öyle algılaması oldu. Arkadaşımızın dikkatli bir dil kullandığını biliyoruz” dedi.

“YÜZDE 51 BU ANAYASANIN GÜÇLÜ OLMASINI TEMİN ETMEZ. MEŞRUİYETİ YILLARCA TARTIŞILACAKTIR”

Gök, “Yüzde 51 bu anayasanın güçlü olmasını temin etmez. Meşruiyeti yıllarca tartışılacaktır” dedi.

“YSK’NIN HEPİMİZİN SAÇINI BAŞINI YOLDURAN KARARLARI KARŞISINDA DOĞAL OLARAK PROTESTO BİR HAKTIR”

Sokak protestolarına ilişkin Gök, “Protesto bir haktır. Vatandaşın büyük bir öfkesi var şu anda. YSK’nın almış olduğu hepimizin saçını başını yolduran kararları karşısında doğal olarak herkes sandığa giren oyunun çıkmadığını farz ederek protesto ediyor. Demokrasilerde protesto vardır. Kırma dökme demiyoruz. CHP’nin kaosla bir işi olmaz. her türlü çalışma demokratik yollarla yapılmalı” açıklamasında bulundu.

“YSK’YI BÜYÜK BİR İTİBAR KAYBINA UĞRATMIŞTIR. HEM YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA”

Gök, “YSK’nın aldığı karar YSK’yı büyük bir itibar kaybına uğratmıştır. Hem yurt içinde ve yurt dışında. Şu anda vatandaş devlete ve YSK’ya güvenmiyor. ‘Hile, hurda’ oldu diyor. ‘Emaneti koruyamayanların imanı da yoktur.’ Türkiye bu skandal, şaibeli seçimi aşmak durumundadır. Bunu hep birlikte yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.