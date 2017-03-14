Gökçek, montajla ‘Hayır’ı ‘Evet’ yaptı!

Sosyal medyada bir inşaat işçisinin referandumda 'Hayır' oy kullanacağını tuğlalarda duvara yazdığı fotoğrafı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, montajlayarak 'Evet' yaptı.

Sosyal medyada bir inşaat işçisinin referandumda 'Hayır' oy kullanacağını tuğlalarda duvara yazdığı fotoğrafı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, montajlayarak 'Evet' yaptı.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yalanları son bulmuyor. Gökçek, şimdi de sosyal medyada olay olan bir inşaat işçisinin fotoğrafını montajladı. Referandumda “hayır” oyu kullanacağını, tuğlalarla “hayır” yazarak gösteren işçinin fotoğrafı, Gökçek’in ellerinde “evet”e dönüşüverdi.

Montajlı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Gökçek, “ellerine sağlık usta” yazdı. Twitter kullanıcıları, fotoğrafın aslını paylaşarak Gökçek’in yalanını ortaya çıkardı. Ayrıca Gökçek’in bugün paylaştığı bir başka fotoğrafın da montaj olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta referandum için “Hayır” kampanyası yapan bir grup tişörtleriyle “Hayır” yerine “Hıyar” yazdığı iddia ediliyordu. Ancak fotoğraftaki A harfinin yazılı olduğu tişörtü giyen kişinin turuncu kıyafeti ile I harfli tişörtü giyen kişinin pantolonuna dikkat edildiğinde, kişilerin bacaklarından yukarısının kesilerek montajlanıp yer değiştirildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafın aslı şöyle;

Gökçek’in montajlı ‘Evet’i:

İşte montajlanan diğer fotoğraf:



Fotoğrafın orijinal hali: