Gökçek, tazminat davasını ‘parsel parsel’ kaybetti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek’in, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e, “Gökçek, FETÖ’ye, Ankaralıların parasını peşkeş çekmiştir. Gökçek, o koltukta oturdukça FETÖ ile mücadele büyük bir kandırmacadır” sözleri nedeniyle açtığı tazminat davası reddedildi.

Gökçek, Emir'in bu sözleri nedeniyle yargıya başvurarak ‘kişilik haklarına saldırı' iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Hakim, Gökçek'in tazminat içerikli talebinin yerinde bulunmadığını ve davanın reddedildiğini açıkladı.

Kararı değerlendiren Emir, “Gökçek FETÖ'nün kasası konumunda olan Alaaddin Kaya ile ilişkileri ortalığa dökülünce de göz korkutmaya çalıştı ve mahkemeye başvurdu. Kendisini mahkemede yüzleşmeye çağırdım. Ancak korkarak gelmedi. Sözlerim tescillenmiş oldu” dedi.