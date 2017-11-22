Gökçek’in hayali park için 17 milyon liralık oyuncak alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ekim’de istifası istendiği ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim’de görevi bırakmıştı.

Gökçek, istifası istendikten iki gün sonra 4 Ekim'de Ankapark için ihaleye çıktı. 13 Kasım'da sonuç ilanı yayınlanan ihaleyle 17 milyon 725 bin 993 liralık lazer oyuncak alımı için belediye, Varlısan İnşaat Anonim Şirketi'yle imza attı. İhaleye tek başına giren şirket 17 milyon 543 bin 298 TL teklif verdi. Tahmini toplam maliyet ise 17 milyon 725 bin lira olarak belirlendi.

2 MİLYAR HARCANDI

Şirket oyuncakları 6 Aralık günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorunda… Ankapark için bugüne kadar 2 milyar liralık harcama yapıldı ve çalışan personel sayısı 300'e ulaştı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Mustafa Tuna projenin iptal edileceği sinyalini verdi.

VATANDAŞA SORACAK

Gökçek'in dev projesi Ankapark'la ilgili soruları yanıtlayan Tuna, “Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Ankapark'la ilgili bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz” dedi. Ankara'da 23.5 yıl görevde kalan Gökçek'in, “Ankara'ya deniz getirmek imkansız ama Ankara'nın da bir boğazı olacak” diyerek gündeme getirdiği proje de “israf” gerekçesiyle iptal edilmişti. “Kanal Ankara” projesi içinde yer alan Vadi Ankara-Su Kanalı, Ana Dere Regülasyon Yapısı, Yan Dere Bağlantı Yapıları ve Yağmursuyu Kuşaklama Hattı ihalesi 13 Ekim tarihinde yapılmıştı. İhaleyi 89 milyon lirayla İncekaya İnşaat ve Enam İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.