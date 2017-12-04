Gökçek’in ‘Kol Saati’ anıtı Meclis’in gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Melih Gökçek bu kez Meclis'in gündemine geldi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şu an ABD'deki davada da gündeme gelen rüşvet skandalıyla özdeşleşen Gökçek’in yaptırdığı “Kol Saati Anıtı”nı gündem getirdi.

Bir dönem rüşvet skandalıyla anılan Zafer Çağlayan’ın 700 bin dolarlık kol saati yeniden ülke gündeminde. CHP'li Uğur Bayraktutan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptırdığı Kol Saati anıtını Meclis’in gündemine taşıdı.

Meclis Genel Kurulu’na soru önergesi veren Bayraktutan, “17/25 Aralık yolsuzluk operasyonu esnasında Hükümetinizin bir Bakanına 700 bin dolarlık kol saati hediye edilmesinin ortaya çıkması ulusal basında ve ülke gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu olay ülke gündemini oldukça meşgul etmiş, aradan geçen süre zarfında akıllardan hiç silinmemiştir. Rüşvet skandalı ülke gündemini meşgul ederken adeta misilleme yaparcasına dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek TBMM'nin Genelkurmay Başkanlığı ile kesiştiği Dikmen Caddesi üzerine rüşvetin sembolü kol saatinin anıtını dikmiştir. ‘Kol Saati Anıtı' rüşveti sembolize ettiği gerekçesi ile yine ülke gündemine bomba gibi düşmüş, o dönem çok konuşulmuştu” ifadelerini kullandı.

“SAAT ANITI NEDEN HALA YERİNDE DURUYOR”

CHP'li Uğur Bayraktutan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde “Kol Saati Anıtı”nın kaldırılmamasını şu ifadelerle açıkladı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in nedeni açıklanmadan görevden el çektirilmesi, zoraki istifası sonrası yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna gelmiştir. Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra eski Başkan Gökçek'in kamuyu zarara uğratmak ve projelerin israf olduğu gerekçesiyle Gökçek'in hızlıca birçok projesini durdurmuş, birçok eserini bir-bir ortadan kaldırmıştır. Ancak rüşvetin sembolü saat anıtına el sürmemiştir. Son günlerde yeniden gündeme gelen ve ABD'de görülen dava da söz konusu saati aldığı iddia edilen Bakan ve ona o rüşveti veren kişi gündemdeyken rüşveti sembolize eden saat anıtının hala yerinde sapa sağlam kalmasının nedeni kamuoyunun merak konusudur.”

4 SORU YÖNELTTİ

İşte Bayraktutan'ın önergesinde yer alan o sorular:

– 2014 Nisan ayında vermiş olduğum yazılı soru önergesinde belirtilen ve sorulan Kol Saati Anıtı bugüne kadar neden kaldırılmamıştır? Hükümetin bu konu ile ilgili bugüne kadar bir talimatı olmuş mudur?

– Dönemin AKP'li Belediye Başkanı Melih Gökçek “Kol Saati” rüşvet iddialarının hemen ardından Meclisin gözüne sokarcasına hemen önündeki kavşağa Kol Saati Anıtını hangi gerekçe ile yapılmıştır? Rüşveti çağrıştıran bu anıtı yaparak ne amaçlanmıştır? Hükümeti sarsan bu iddialara çanak tutan Başkan Gökçek iddia edildiği gibi Hükümete misilleme mi yapmıştır?

– Yeni Başkan Tuna, eski Başkan Gökçek'in bunca eserini kaldırırken rüşvetin sembolü Kol Saat Anıtını neden kaldırmamaktadır?

– Türk siyasi tarihinde utanç simgesi olan “Kol Saati” rüşvet iddialarını sembolize eden Kol Saati Anıtı'nı ne zaman kaldıracaksınız?