Gökçek’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım yalan çıktı!

Melih Gökçek, sosyal medyadan Nazi Almanyası dönemine ait olan fotoğrafı CHP döneminde Türkiye'de 'bıyık ölçümü' yapıldı diyerek paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından İsmet İnönü dönemine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta “bıyık ölçümünün yapıldığını” iddia eden Gökçek “CHP Anayasaya bıyık ölçümünü koymak istiyormuş. ‘İsmet atamın yaptığını ben de yaparım, parti geleneği’ demişsin… Doğru mu Kılıçdaroğlu..” diye yazdı.

Melih Gökçek'in İnönü döneminde yapıldığını iddia ettiği “bıyık ölçümü” fotoğrafı 1933 yılına ait. Ve fotoğrafta bıyık değil, burun ölçülüyor.Bu ölçümü yapan dünyanın en vahşi katliamlarına imza atmış olan Hitler'in görevlileri. İnsanların burunlarını ölçen görevliler bunu “Aryan ırk belirleme testleri” kapsamında yaptıklarını söylüyorlardı. Gökçek’in ‘İsmet İnönü dönemine ait’ iddiasıyla paylaştığı fotoğraf, Alman ‘Neue Illustrierte Zeitung' gazetesinin 6.1.1933 tarihli “Aryan kimdir?” makalesinde kullanılan fotoğraftı. Hitler, insan soyunu ıslah edebileceğini sandı ve Aryan ırkını ‘kirlettiğini' düşündüğü ırkların kalıtımsal hastalığı olanların ve zayıfların yok edilmeleri gerektiğini iddia etti. Gökçek ise bu fotoğrafı CHP döneminde yapılmış olan bıyık ölçümü sanarak paylaşım yaptı.

İşte Gökçek’in yaptığı o paylaşım:

İşte o fotoğrafın gerçeği:



Kaynak: Oda tv