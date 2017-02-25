Gökçek’ten 650 milyon dolar açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Benden 650 milyon dolar isteyecek Milli İstihbarat Teşkilatı, Ben de ‘hay hay’ diyeceğim, hemen 650 milyon doları Türkiye’ye getireceğim. Neyle getireceğim? Uçağa mı koyacağım, getireceğim? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir aptallık, manyaklık, serserilik, geri zekalılık var mı? Bunu yazan adam geri zekalı, tam bir geri zekalı ve tamamen FETO’ya çalışan bir adam” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Benden 650 milyon dolar isteyecek Milli İstihbarat Teşkilatı, Ben de ‘hay hay’ diyeceğim, hemen 650 milyon doları Türkiye’ye getireceğim. Neyle getireceğim? Uçağa mı koyacağım, getireceğim? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir aptallık, manyaklık, serserilik, geri zekalılık var mı? Bunu yazan adam geri zekalı, tam bir geri zekalı ve tamamen FETO’ya çalışan bir adam” dedi.

Gökçek, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan, bir belediye başkanı ve oğlunun MİT'in isteği ile Türkiye'ye 650 milyon dolar soktuğu iddiaları hakkında konuştu. Bir televizyon kanalındaki canlı yayında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, söz konusu iddia hakkında şunları kaydetti:

“Özellikle FETO'cular benden inanılmaz şekilde rahatsız. CHP de rahatsız. Bir insan en güzel nasıl yıpratılır? Aslı astarı olmayan, uydurma, yalan yanlış haberlerle. İnsanların zihni acaba bulandırılabilir mi? Öyle de bir karakteri var ki karşı tarafın. Bir lafı ortaya attığı zaman yalan olduğunu biliyor ama, etrafa yayılınca ‘Hah adamı perişan ettim' diyor. Ya o kadar saçma bir iddia olabilir mi? Benden 650 milyon dolar isteyecek Milli İstihbarat Teşkilatı, Ben de ‘hay hay' diyeceğim, hemen 650 milyon doları Türkiye'ye getireceğim. Neyle getireceğim? Uçağa mı koyacağım, getireceğim? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir aptallık, manyaklık, serserilik, geri zekalılık var mı? Bunu yazan adam geri zekalı, tam bir geri zekalı ve tamamen FETO'ya çalışan bir adam. Başka herhangi bir şey değil. Dolayısıyla FETO adına yapıyor bunları. Ne için yapıyor? insanları yıpratmaya çalışıyor. En kolay iş iftira.

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“UĞRAŞAN ADAMIN PEŞİNİ BIRAKMAM”

Geçen gün gene birisi böyle bir iddia attı. O kadar ters, o kadar ahlaksızca bir iddia ki, ama hemen yakalandı. Bir de bu iddiayı söyleyenleri ben takip ediyorum ve yakalattırıyorum. Mesela bu iddiayı yapan kişileri şu anda savcılığa veriyoruz ve savcılık kanalıyla bakalım hesaplarını verecekler mi? öyle at lafı, bırak kenarda kalsın. Ben hayatta özellikle şahsımla ilgili söylüyorum, uğraşan adamın peşini bırakmam. Bırakırsam namerdim. Bırakamam, sonuna kadar yasal yoldan gider, onu mahkeme önüne çıkartır ve mahkum ettiririm.”

“REFERANDUMDAN ‘EVET’ ÇIKACAĞINA EMİNİM”

“Allah’ın izniyle referandumdan ‘Evet’ çıkacağına eminim. Ben kendi anketlerime güvenen biriyim. Şuan yaptığım anketlere göre yüzde 55. İnşallah bu netice propaganda sürecinde daha da artacak. Tahminim 57-58 bandında inşallah bitiririz. Ankara’nın bir özelliği vardır. Türkiye ortalamasının ya bir puan altında ya bir puan üstünde çıkar. Kararsız yüzde 10 kitle eşit oranda dağılır. Her şeçimde kara propaganda yapan anketler var. Bir hafta on gün daha geçsin, meydanlar ısınsın tekrar anket yapacağım. Bütün partilerin tabanında belirsizlik varsa MHP’nin tabanında da olacak. Ben onları MHP’li kabul etmiyorum. Onlar FETÖ’cüler. Bir kısmı MHP’li gibi gözüküyor, bir kısmı CHP’li gibi gözüküyor.”

“BÜTÜN CİNAYETLERİN ARDINDA FETÖ VAR”

“Türkiye’de ne kadar ortaya çıkan kaset olayı varsa hiç şüphesiz altında FETÖ var. Adamlar için insaların özeline girmek onlara karşı bunu tehdit olarak kullanmak meşru bir şey. Türkiye’deki cinayetlerin hepsinin altında bunlar var. Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink, hepsinin altında bunlar vardır. Rus büyükelçisini öldürten direkt FETÖ. Rus uçağını düşüren yine bunlar. ASELSAN mühendislerinin ölümü… DEAŞ ile iç içeler. Allah korusun darbe başarılı olsaydı DEAŞ militanlarını iççatışma çıkarmak için Türkiye’ye getireceklerdi. Yedi tane helikopter hazırlamışlar bunun için. Cemaat 17-25 Aralık’ta FETÖ’ye dönüştü. Ankara’dan ve bütün Türkiye’den yararlandılar. Biz AK Partililer olarak belirli bir dönemde Fetullah Gülen’in ekibine sahip çıktığımız inkar etmiyoruz. Seri katil olduklarını görünce ilişkimizi kestik. FETÖ’cüler Kılıçdaroğlu’nu esir aldılar. Danışmanları FETÖ’cü. 17-25’ten FETö işlerini CHP ile götürdü. Şuan da o milletvekilleri ayrılmadı. Sen hala FETÖ’ye tek kelime etmiyorsun. ”

“AK Parti’de genel olarak temizlendi. İçinden yine çıkabilir ama bakanlarda Bylock iddiası bir propagandadır. FETÖ’ye bağlı AK Parti milletvekili olsaydı referandum kararı meclisten çıkar mıydı? Bu adamlar çok vahşi. bunlarda acıma ve merhamet yok.”

‘YENİDEN DARBE GİRİŞİMİ’ İDDİALARI

“FETÖ inanılmaz bir moral bozukluğu içerisinde. Hergün itirafçılar artıyor. Bunun nedeni tabanının moralini yüksek tutmak istemesi. Şimdi söyledikleri 15 Mart – 15 Nisan arası Türkiye’de yeni bir darbe bekleyin iddiası. Bu işi karıştırmaya çalışan kim? FETÖ’cüler. Türkiye’de Allah’ın izniyle darbe olma ihtimali bana göre sıfırdır. Türkiye’de inanılmaz bir bireysel silahlanma var. Tehlikeli bir şey. Millet ‘Darbe olursa ben kendimi nasıl koruyacağım?’ dedi. Herhangi bir darbe olduğu zaman millet sokağa silahla dökülür arkadaş. Silahla çıkarsa da olay biter. Siz bu milletle baş edebilir misiniz ya? Öyle geçen seferki gibi sekiz on saatte sürmez.”

“FETÖ’cülerin bundan sonra yapmaya teşebbüs edecekleri tek şey suikasttir. Cumhurbaşkanımıza yapmak isterler, Bakanlarımıza yapmak isterler, muhalefet liderlerine yapmak isterler. Sırf ortalık karışsın diye isterler. İkincisi hapiste olanların vatandaşları tahrik ederek isyan çıkarmaları. FETÖ’ciler hapishanelerden kaçmaya çalışacaklar. Bu konuda benim değişik yerlerden duyumum var. Yapmak istedikleri bu olacak. Ama devlet bunu duyduğu için önlemini alıyor alacakta. FETÖ’nün bir süre sonra ABD’yi de teslim alma planları var. Bunu kendi kalaklarımla da duydum.”

“DİKMEN’E ATTIKLARI BOMBA 150 METRE UZAĞIMA DÜŞTÜ”

“Eğer 15 Temmuz olmasaydı biz bu adamları temizleyemezdik. Adamlar bir anda kendi elleriyle kendilerini ifşa ettiler. Şer bir olaydı ancak hayra tebliğ oldu. Bakın dikkatinizi çekti mi? Cumhurbaşkanı yakalanmadı, Başbakan yakalanmadı, bir tane bakan yakalanmadı, ben yakalanmadım. Herkesi tekip ettiler ama Allah’ın lutfu hiç birimizi yakalayamadılar. Yerimi tespit etmişler. Dikmen’e attıkları bomba 150 metre uzağıma düştü. Ben belediye çalışanlarımla gurur duyuyorum. Ankara’da 11 ayrı merkezde çatışma yaşandı. Polatlı’dan füzeleri çıkarmışlar. Füze atacaklardı ya. Gölbaşı’na atılan bomba şimdiye kadar PKK’ya atılmamış bir bomba. Böyle bir şey var mı ya? Ama milletimiz toplandı ve darbeyi engelledi.”

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

“Allah nasip ederse, parti başkanım da uygun görürse, vatandaşta oy verirse bir dönem daha hizmet etmek istiyorum. Yapacağıma inanıyorum. Belediye başkanlığım halk tarafından beğenilmese beş defa üst üste seçilemezdim diye düşünüyorum.”