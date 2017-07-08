Gökhan Taşkın kimdir? Flash TV spikeri arkadaşını vurdu!

Flash TV Ana haber bültenini sunan Gökhan Taşkın kimdir? Gökhan Taşkın kimdir? Gökhan Taşkın'ın arkadaşını vurduğu iddiası birçok kişinin Gökhan Taşkın kimdir sorusunu sormasına neden oldu. İşte Gökhan Taşkın'ın hayat hikayesi...

Flash TV’de haber sunuculuğu yapan Gökhan Taşkın sima olarak birçok kişinin tanıdığı bir isim. Gökhan Taşkın’ın, eğlence çıkışı arkadaşını vurmasından sonra “Gökhan Taşkın kimdir?” sorusu merak edilmeye başladı. İşte Flash TV sunucusu Gökhan Taşkın hakkında detaylar…

GÖKHAN TAŞKIN KİMDİR?

Gökhan Taşkın, 1 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Televizyon hayatı, önceleri Magic BOX'da seslendirme yaparak başladı, sonra 1993 yılında Flash TV'de çalışmaya başladı. O günden beri de Flash TV'de olan Gökhan Taşkın, 2005 yılından itibaren de “Anchorman” olarak çalışma hayatına devam etmektedir.