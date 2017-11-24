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Gökmen Ulu: Diz çökmeden, biat etmeden buraya geldim

Cuma günlerinin vazgeçilmez ekran klasiği Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri arkadaşımız Gökmen Ulu, “Size söz verdiğim gibi diz çökmeden, biat etmeden buraya geldim” dedi.

22:2624 Kasım 2017
Gündem
Cuma günlerinin vazgeçilmez ekran klasiği Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri arkadaşımız Gökmen Ulu, “Size söz verdiğim gibi diz çökmeden, biat etmeden buraya geldim” dedi.

“Size söz verdiğim gibi diz çökmeden biat etmeden buraya geldim” diyen Gökmen Ulu, “Hayata Ebedi Önderimiz Atatürk'ün perspektifinden bakıyoruz ve bu yüzden namlunun ucundayız. Siz kimsiniz diyenlere; Biz Hasan Tahsin’iz, Yörük Ali Efe'yiz, Nazım Hikmet, Deniz Gezmiş, Üç Fidan’ız… Abdi İpekçi, Uğur Mumcu'yuz. Herbirimiz Mustafa Kemal'in takipçisiyiz, biz direne direne kazanacığız” dedi.a

Arkadaşımız Ulu'nun bu sözlerinden sonra salon adeta yıkıldı ve salonda tek ses… “MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ” sesleriyle inledi.

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Son güncelleme: 22:4024.11.2017
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