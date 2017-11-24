Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi duayen gazeteci Uğur Dündar’ın yönettiği Halk Arenası, muhteşem konuklarıyla bu hafta da İzmir Karşıyaka'da sevenleri ile buluşuyor. Programda Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri arkadaşımız Gökmen Ulu'ya anlamlı bir ödül verildi.

Programda, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 174 gün tutulduğu Silivri Cezaevi'nden 8 Kasım'da tahliye edilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri arkadaşımız Gökmen Ulu’ya‘Basın Özgürlüğü Ödülü' verildi. Ulu ödülünü seyircilerin “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganlarıyla aldı.