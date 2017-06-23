Gökmen ve Mediha’nın tutukluluğuna itiraz edildi

SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonunda tutuklanan Gökmen Ulu ve Mediha Olgun için verilen itiraz dilekçesinde şöyle denildi: Haberden dolayı hapiste olan arkadaşlarımızın tutukluluğu hukuka aykırıdır

SÖZCÜ'ye 19 Mayıs'ta yapılan algı operasyonuyla tutuklanan muhabirimiz Gökmen Ulu ve internet sorumlumuz Mediha Olgun'un tutukluluklarına itiraz edildi. SÖZCÜ Gazetesi avukatları Celal Ülgen, İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, Ceren Yakışır ve Zülbiye Şahin tarafından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne verilen dilekçede Ulu ve Olgun'un tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu vurgulanarak tahliye

edilmesi talep edildi. Dilekçede, Ulu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı yerle ilgili haber gazetecilik refleksi ile haber yaptığı vurgulandı. Dilekçede, bu konuya ilişkin haberlerin SÖZCÜ'nün internet sitesinden önce haber ajanslarında yayımlandığı ve bazı sosyal medya hesaplarında buna ilişkin paylaşımların yapıldığı aktarıldı.

‘HABERİN SAHİBİ BELLİ'

Dilekçede şunlara vurgu yapıldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ile birlikte tatilde olduğu haberi çeşitli haber kulislerinde yayılmış ancak nerede tatil yaptığı merak uyandırmıştır. Her zaman siyasi liderlerin tatil yaptığı yerler merak edilir ve haberleri yapılır. Benzer uygulamalar Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve de eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için de aynı şekilde yapılmıştır. Bu son derece doğal ve olağan bir durumdur.” SÖZCÜ internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ile ilgili verilen itiraz dilekçesinde de haberin imzalı olduğu ve bu durumda sorumluluğun Olgun da olmadığı vurgulandı. Dilekçede, şöyle denildi:“Soruşturmaya konu haber, eser sahibi belli olan bir haberdir. Bu nedenle sorumluluğu olmayan bir yayından dolayı hakkında tutuklama kararı verilmesi

usule ve hukuka aykırıdır.”