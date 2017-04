CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Sine-i Millet açıklamasının doğru olmadığını söyledi. Gök, 'MYK'da bunun doğru olmadığı kararına varıldı' dedi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, YSK’nın ‘mühürsüz oy kararına’ karşı CHP’nin ‘üzerine düşen her şeyi’ yapacağını duyurmuştu. Böke ‘'CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna Sine-i Millet de dahildir'' diye konuşmuş açıklama ‘CHP Sine-i Millet’e dönecek şeklinde algılanmıştı.