Gölet’ten FETÖ çıktı

Hainlerin sızmadıkları, girmedikleri yer kalmamış . FETÖ’den mal varlığına el konulan avukatın, Bahçeşehir’in doğa harikası Gölet bölgesini betonla katleden şirketin avukatı olduğu ortaya çıktı. İşte ilginç ilişkiler...

İSTANBUL Bahçeşehir'in Gölet bölgesi imara açılmış ve ihaleyle Atmaca isimli şirkete verilmişti. Ancak Danıştay yürütmeyi durdurmuştu. Başakşehir Belediyesi ile inşaat şirketinin avukatı bu karara itiraz etti. Ancak reddedildi. şirket adına başvuru yapan avukat İrfan Öge'nin Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin parasını ödeyen ailenin avukatlarından biri olduğu ortaya çıktı. Öge'nin mal varlığına Ocak 2017'de FETÖ'den el konulmuştu. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat da Danıştay'a itiraz için başvuran İrfan Öge'nin Fetullahçı kuruluşlarla şüpheli para trafiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bahçeşehir'deki Gölet bölgesini betonlaştıran inşaat projesiyle ilgili imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazın reddedilmesinin ardından çarpıcı bir karar alındı. Danıştay 13. Dairesi, CHP'li Başakşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından, 2015 yılında Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalenin iptaline ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı almıştı. 24 Şubat 2017 tarihinde alınan bu kararın kaldırılması istemi ile Başakşehir Belediyesi ve 103 milyon liralık ihaleyi alan Atmaca Şirketi, Danıştay 13. Dairesi'ne başvurdu. Mahkeme, başvuruyu ‘ihalenin iptaline ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte' bulmadı ve oy birliği ile 1 Kasım 2017'de reddetti. Karar taraflara dün tebliğ edildi.

PENSİLVANYA BAĞLANTISI

Bu karar ile çok önemli bir FETÖ bağlantısı da ortaya çıkmış oldu. Yürütmenin durdurulmasını isteyen Başakşehir Belediyesi'nin yanında davaya müdahil olan Atmaca Gayrimenkul A.Ş-Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş Bahçeşehir Projesi Girişim Ortaklığı'nın “vekili” olarak dava dosyasında İrfan Öge'nin ismi yer aldı. İrfan Öge, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin parasını ödeyen Katırcıoğlu Ailesi'nin avukatlarından. Kaynak Holding soruşturması kapsamında Öge'nin mal varlığına Ocak 2017'de el konuldu. Öge, 2016 yılında 7 ay boyunca Başakşehir Belediyesi'nin de avukatlığını yaptı. Öge'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında mal varlığına tedbir konulması nedeniyle belediye ile ilişiği kesildi, 2017 yılında hiç ücret ödenmedi. Atmaca grubunun da avukatlığını yapan İrfan Öge'nin, 24 Şubat 2017'de alınan bir mahkeme kararına yapılan itirazda “vekil” olarak yer alması soru işaretleri yarattı.

‘HUKUKSUZLUĞA BATTILAR'

Atmaca Gayrimenkul A.Ş yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “1 yıldır bu avukat ile ilişkimiz yok. Kendisi ile çalışmıyoruz. Daha önce Başakşehir Belediyesi'nin avukatıydı. Biz de belediyenin işi olduğu için bu avukatla devam edelim demiştik” yorumu yapıldı. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat da Danıştay'a itiraz için başvuran İrfan Öge'nin cemaat kuruluşlarıyla şüpheli para trafiğinin ve avukatlığını üstlendiği diğer şirketlerin de cemaatle ilişkili olduğunun savcılık tarafından tespit edildiğini belirtti. Karabat şöyle konuştu: “Yargı kararlarına uymayan, hakkında terör örgütüne yardım ettiğine ilişkin iddialar bulunduran avukat ile çalışanlar, hukuksuz inşaata devam ediyor. Boğazına kadar hukuksuzluğa batan Başakşehir Belediyesi'nin yargı kararlarına ve demokratik toplum düzenine uyması için CHP olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

DANIŞTAY NEDEN REDDETTİ?

İHALENIN yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karara karşı yapılan başvuruda, ihaleye ilişkin o dönem Başakşehir Belediye Başkanı olan ve şu an İBB Başkanlığı'nı üstlenen Mevlüt Uysal'a yetki veren meclis kararının iptali için açılan davanın reddedildiği belirtilmişti. Dosyayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi, satışına karar verilen taşınmazların imar hakkı kullanılarak hasılat paylaşımı yöntemi ile ihale edildiğine dikkat çekti. İmar planlarının da İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından 14 Ekim 2016 tarihinde şu nedenlerle iptal edildiği anlatıldı: “Plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının oluşturulmasının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyecek olması… Plan notlarından ‘vb…' ifadesinin kullanılmış olmasının parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturması…”