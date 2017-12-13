Google’da 2017’de en çok bunları merak ettik!

Google 2017’nin en çok araştırılan konularını bugün açıkladı. Dünyada en çok konuşulan konu başlıklarından bazıları, Irma Kasırgası, iPhone8, Bitcoin, Wimbledon ve Slime. İşte geçen yıl hem dünyada hem de Türkiye’de en çok araştırılan konular…
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2017’nin en çok araştırılan konularını açıkladı. İşte genel aramalar, ünlüler, nedir ve şarkı başlıkları gibi pek çok kategoride Google’dan en çok araştırılan konular…
2017’DE TÜRKİYE’DE TREND OLAN ARAMALAR
Dizi Kategorisi
1- Game Of Thrones
2- Fi
3- İçerde
4- Kalp Atışı
5- İsimsizler
Genel Aramalar Kategorisi
1- Milli Piyango 2017
2- Stres Çarkı
3- YSK
4- e-Okul
5- Referandum Sonuçları
Nedir? Kategorisi
1- Pestisit
2- Varlık Fonu
3- Chia Tohumu
4- BaşkanlıkSistemi
5- Kara Cuma
Ünlüler Kategorisi
1- Vatan Şaşmaz
2- Filiz Aker
3- İbrahim Erkal
4- Harun Kolçak
5- Cem Korkmaz
2017’DE DÜNYADA TREND OLAN ARAMALAR
Dizi Kategorisi
1- Stranger Things
2- 13 Reasons Why
3- Big Brother Brasil
4- Game Of Thrones
5- Iron Fist
Genel Aramalar Kategorisi
1- Irma Kasırgası
2- Bitcoin
3- Las Vegas Tetikçisi
4- Kuzey Kore
5- Güneş Tutulması
Nedir? Kategorisi
1- Slime nasıl yapılır?
2- Güneş tutulması
3- Bitcoin nasıl alınır?
4- Mayweather Mcgregor boks maçı
5- Stres çarkı nedir?
Ünlüler Kategorisi
1- Matt Lauer
2- Meghan Markle
3- Nadia Toffa
4- Harvey Weinstein
5- Kevin Spacey