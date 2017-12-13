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Google’da 2017’de en çok bunları merak ettik!

Dünyanın en büyük arama motoru Google geçen yıl itibarı ile en çok konuşulan ve araştırılan konuları açıkladı. Türkiye'de konuşulan konular arasında Game Of Thrones ve Fi dizileri, Milli Piyango 2017 çekilişi, Pestisit ve Vatan Şaşmaz gibi konu başlıkları bulunuyor. İşte hem dünyada hem Türkiye'de 2017'nin en çok konuşulan ve araştırılan konuları...

13:1313 Aralık 2017
Dünya
Google’da 2017’de en çok bunları merak ettik!
Dünyanın en büyük arama motoru Google geçen yıl itibarı ile en çok konuşulan ve araştırılan konuları açıkladı. Türkiye'de konuşulan konular arasında Game Of Thrones ve Fi dizileri, Milli Piyango 2017 çekilişi, Pestisit ve Vatan Şaşmaz gibi konu başlıkları bulunuyor. İşte hem dünyada hem Türkiye'de 2017'nin en çok konuşulan ve araştırılan konuları...

Google 2017’nin en çok araştırılan konularını bugün açıkladı. Dünyada en çok konuşulan konu başlıklarından bazıları, Irma Kasırgası, iPhone8, Bitcoin, Wimbledon ve Slime. İşte geçen yıl hem dünyada hem de Türkiye’de en çok araştırılan konular…

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2017’nin en çok araştırılan konularını açıkladı. İşte genel aramalar, ünlüler, nedir ve şarkı başlıkları gibi pek çok kategoride Google’dan en çok araştırılan konular…

2017’DE TÜRKİYE’DE TREND OLAN ARAMALAR

Dizi Kategorisi

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1- Game Of Thrones
2- Fi
3- İçerde
4- Kalp Atışı
5- İsimsizler

Genel Aramalar Kategorisi

milli piyango sözcü ile ilgili görsel sonucu

1- Milli Piyango 2017
2- Stres Çarkı
3- YSK
4- e-Okul
5- Referandum Sonuçları

Nedir? Kategorisi

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1- Pestisit
2- Varlık Fonu
3- Chia Tohumu
4- BaşkanlıkSistemi
5- Kara Cuma

Ünlüler Kategorisi

vatan şaşmaz sözcü ile ilgili görsel sonucu

1- Vatan Şaşmaz
2- Filiz Aker
3- İbrahim Erkal
4- Harun Kolçak
5- Cem Korkmaz

2017’DE DÜNYADA TREND OLAN ARAMALAR

Dizi Kategorisi

Stranger Things sözcü ile ilgili görsel sonucu

1- Stranger Things
2- 13 Reasons Why
3- Big Brother Brasil
4- Game Of Thrones
5- Iron Fist

Genel Aramalar Kategorisi

Irma kasırgası sözcü ile ilgili görsel sonucu

1- Irma Kasırgası
2- Bitcoin
3- Las Vegas Tetikçisi
4- Kuzey Kore
5- Güneş Tutulması

Nedir? Kategorisi

Bütün çocukların elinde bu hamur var! Slime zararlı mı?

1- Slime nasıl yapılır?
2- Güneş tutulması
3- Bitcoin nasıl alınır?
4- Mayweather Mcgregor boks maçı
5- Stres çarkı nedir?

Ünlüler Kategorisi

mattlauer880

1- Matt Lauer
2- Meghan Markle
3- Nadia Toffa
4- Harvey Weinstein
5- Kevin Spacey

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