Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Google’ın global arama trendleri listesine Türkiye’den sadece SÖZCÜ girdi!

Google, 2016 yılında son dakika gelişmeleri sonrası aratılan kelimelerden oluşan global bir trend raporu hazırladı. Raporda Türkiye'den sadece SÖZCÜ yer aldı.
17:064 Ocak 2017
Gündem
Google’ın global arama trendleri listesine Türkiye’den sadece SÖZCÜ girdi!
Google, 2016 yılında son dakika gelişmeleri sonrası aratılan kelimelerden oluşan global bir trend raporu hazırladı. Raporda Türkiye'den sadece SÖZCÜ yer aldı.

Arama motoru devi Google, 2016'da ‘Breakout' yani bir anda patlak veren olaylar ardından ortaya çıkan arama trendlerini global ve aylık bir şekilde raporladı. Milyonlarca kez aratılan son dakika gelişmeleri arasında Türkiye'den sadece SÖZCÜ trendler arasında yer aldı.

szc

15 Temmuz darbe girişimi SÖZCÜ'den takip edilmişti
15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı darbe girişimindeki olaylar, son dakika gelişmeleri SÖZCÜ'den okunmuştu. Google, ‘Temmuz' ayında dünya üzerinde en çok aratılan gelişme sonrası trendlere SÖZCÜ'yü de ekledi

İSTANBUL DA TRENDLERDE
SÖZCÜ dışında Türkiye'den giren trendlerden bir diğeri de ‘İstanbul' oldu. İstanbul, 2016'da fazlasıyla olaylı ve dünya gündemini sarsan gelişmelere sahne olmuştu.

İLGİLİ HABERKan, kahır ve hüzün: 2016'da sosyal medyada gülmedikKan, kahır ve hüzün: 2016'da sosyal medyada gülmedik
Son güncelleme: 17:0804.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar