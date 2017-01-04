Google’ın global arama trendleri listesine Türkiye’den sadece SÖZCÜ girdi!

Arama motoru devi Google, 2016'da ‘Breakout' yani bir anda patlak veren olaylar ardından ortaya çıkan arama trendlerini global ve aylık bir şekilde raporladı. Milyonlarca kez aratılan son dakika gelişmeleri arasında Türkiye'den sadece SÖZCÜ trendler arasında yer aldı.
15 Temmuz darbe girişimi SÖZCÜ'den takip edilmişti
15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı darbe girişimindeki olaylar, son dakika gelişmeleri SÖZCÜ'den okunmuştu. Google, ‘Temmuz' ayında dünya üzerinde en çok aratılan gelişme sonrası trendlere SÖZCÜ'yü de ekledi
İSTANBUL DA TRENDLERDE
SÖZCÜ dışında Türkiye'den giren trendlerden bir diğeri de ‘İstanbul' oldu. İstanbul, 2016'da fazlasıyla olaylı ve dünya gündemini sarsan gelişmelere sahne olmuştu.