Google’ın global arama trendleri listesine Türkiye’den sadece SÖZCÜ girdi!

Google, 2016 yılında son dakika gelişmeleri sonrası aratılan kelimelerden oluşan global bir trend raporu hazırladı. Raporda Türkiye'den sadece SÖZCÜ yer aldı.

Google, 2016 yılında son dakika gelişmeleri sonrası aratılan kelimelerden oluşan global bir trend raporu hazırladı. Raporda Türkiye'den sadece SÖZCÜ yer aldı.

Arama motoru devi Google, 2016'da ‘Breakout' yani bir anda patlak veren olaylar ardından ortaya çıkan arama trendlerini global ve aylık bir şekilde raporladı. Milyonlarca kez aratılan son dakika gelişmeleri arasında Türkiye'den sadece SÖZCÜ trendler arasında yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi SÖZCÜ'den takip edilmişti

15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı darbe girişimindeki olaylar, son dakika gelişmeleri SÖZCÜ'den okunmuştu. Google, ‘Temmuz' ayında dünya üzerinde en çok aratılan gelişme sonrası trendlere SÖZCÜ'yü de ekledi

İSTANBUL DA TRENDLERDE

SÖZCÜ dışında Türkiye'den giren trendlerden bir diğeri de ‘İstanbul' oldu. İstanbul, 2016'da fazlasıyla olaylı ve dünya gündemini sarsan gelişmelere sahne olmuştu.