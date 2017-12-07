Görenler Atatürk Havalimanı’nın santralini kilitledi

Atatürk Havalimanı’nda her yıl yapılan yangın tatbikatı bu sene de yapıldı. Tatbikat gereği havalimanı apronunda yakılan ateşi gören vatandaşlar, “Uçak yanıyor“ diye basın kuruluşlarını ve havalimanı santralini aradı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı apronunda yangın tatbikatı düzenledi. Uçaklarda veya havalimanında meydana gelebilecek olası bir yangında itfaiye ekiplerinin hazır tutulması için her yıl yapılan tatbikat vatandaşları korkuttu. İtfaiyecilerin müdahalesi için senaryo gereği yakılan ateşi gerçek sanan vatandaşlar, basın kuruluşlarını aradı. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’na inerken pisten çıkan uçağın yandığı yerde yapılan tatbikat, vatandaşları korkuttu. Basın kuruluşlarını ve Atatürk Havalimanı santralini arayan vatandaşlar, yangın ihbarında bulundu. iha