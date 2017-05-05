Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Görenler şaşkına döndü! Sahile ölü inek vurdu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sahile kenarına vurmuş ölü inek görenleri şaşkına çevirdi.

21:575 Mayıs 2017
Gündem
Görenler şaşkına döndü! Sahile ölü inek vurdu
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sahile kenarına vurmuş ölü inek görenleri şaşkına çevirdi.

Sahilde gezerken inek ölüsü ile karşılaştıklarını ifade eden üniversite öğrencisi Poyraz Cem Kocatüfek, “Biyoloji son sınıf öğrencisiyim sahilde arkadaşlarla gezerken karşılaştık. Epeydir de burada herhalde kokuyor. İnsan sağlığına zarar verebilir. Çünkü burada balık tutuluyor. Belediyenin bir şeyler yapması lazım. Çok ilginç ben böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım şaşkınım” şeklinde konuştu.

 

İhbarı alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin inek ölüsünün bulunduğu bölgeden numune alarak inceleme başlatacağı öğrenildi. İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi
Keşfet

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar