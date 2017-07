Görevden alınan CHP’li başkan: Diz çöktüremezsiniz

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka’ya verilen bin 500 TL para ve 38 gün hak mahrumiyeti cezası sebebiyle CHP ilçe örgütü basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce Güre Belediye Başkanı görevinde iken bir taş ocağı ruhsatı ile ilgili Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bin 500 lira para ve 38 gün memuriyetten uzaklaştırma cezası verilen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya destek için CHP Edremit İlçe Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada konuşan Saka, “10 yıl önce kapanmış bir taş ocağının ruhsatını denetlemedi diye hak mahrumiyeti verdiler. Ben tek bir şey söylüyorum. O hak mahrumiyeti bana değil, Edremit'e ve Edremit halkına verilmiştir” dedi.

Konuşmaları sık sık alkışlar ve sloganlar ile kesilen Saka “Hiç biriniz ne yaparsanız yapın diz çöktüremezsiniz. Biz sadece Allah'ın önünde diz çökeriz. Mustafa Kemal'in anıtında baş eğeriz. Ve her gün her yerde, herkese karşı yaptığımız her işin hesabını veririz. Biz yattığımız zaman yatağımızda rahat uyuyabiliriz. Onun için vicdanen rahatız. Bizi döndüremeyeceksiniz” diye konuştu. İHA