Göreve giden jandarma aracı yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, jandarmaya ait araç harekat halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Olay, Atatürk Caddesi Cengiz Topel Lisesi önünde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında göreve giden ve içinde 2 askeri personelin bulunduğu 33 JAA 053 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü, aracı sağa yanaşarak durdu. Alevler bir aracı sarınca içindeki personel kendilerini son anda dışarı attı. Çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yanan askeri aracı söndürmeye çalıştı. Aracı saran alevler yangına söndürme tüpleriyle yapılan müdahale edilmesine rağmen araç ve içindeki elektronik cihaz ve telsizler yandı. Sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekibi yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın söndürüldükten sonra araç içinden yanmış halde G-3 piyade tüfeği çıkarıldı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devrenin motor kısmındaki yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ifade edildi. (DHA)