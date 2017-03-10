Görgü tanığı o anları anlattı!

Büyükçekmece'de düşen helikopterin çarptığı TV kulesinin güvenlik görevlileri olay anını anlattı.

6 aydır kulede geceleri mesai yapan Emrullah Kuru, olay anında kulenin hemen yanındaki konteynırda istirahat ettiğini ve büyük bir gürültüyle dışarı çıktığını söyledi.

Kuru, “Yatağımın üzerinde uzanıyordum. Önce helikopterin sesini duymuştum. Kısa bir süre sonra büyük bir gürültü duyduk. Helikopter önce kuleye çarptı sonra da yola düştü. Bizim yattığımız yer ile kule arası 50 ila 60 metre mesafe var. Bizi Allah korudu. bizim üzerimize de düşebilirdi” dedi.

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“SESİ DUYUNCA DIŞARI FIRLADIK”

Aynı yerde yine güvenlik görevlisi olarak çalışan Yener Saygılı da “Biz sesi duyunca dışarı fırladık. Dışarı çıktığımızda helikopterin yola düştüğünü gördük. Dumanlar yükseliyordu” ifadelerini kullandı. DHA