Görgü tanığı o anları SÖZCÜ’ye anlattı!

Bugün saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden bulunan İzmir Bayraklı Adliyesi'sinin önünde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından görgü tanıklarından Hakan Yılmaz yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Bir işlem için geldiği adilyede, olay anında C kapısının olduğu giriş katındaki koridorda bulunduğunu belirten vatandaş Hakan Yılmaz, “Patlamadan sonra büyük panik yaşandı. Polisler adliyenin çıkış kapısını kapattı. Ama yüzlerce kişi kapılara yönelince, ben de ezilmemek için pencere camlarını kırıp dışarıya çıktım” dedi. Yılmaz, patlama ve sonrasındaki çatışma anlarında yaşanan paniği dile getirdi.

Bugün saat 16.10’da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi’nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir’in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ‘Şahinler Timi’nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü

İLGİLİ HABER Son dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı

Çatışma sırasında İzmir Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir araç da polis tarafından kontrollü patlatıldı.