Görmez, konuşmacı olarak katıldığı konferansı basına kapattı

Isparta’da Hayat ve Sanat Derneği'nin (HASAD) düzenlediği ‘Küresel Ahlak Krizi’ başlıklı toplantıya katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Basına açık bir toplantı değil bu, görüntülerinizi alın” diyerek gazetecilerin dışarı çıkmasını istedi.

HASAD tarafından düzenlenen ‘Küresel Ahlak Krizi' başlıklı toplantı, Isparta Ümran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, açılış konuşmasını ise HASAD Derneği Üyesi Ramazan Tamer Büyükküpcü gerçekleştirdi. HASAD Üyesi Büyükküpcü basına açık konuşmasında, eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den övgüyle bahsederek kürsüyü kendisine bıraktı.

“BASINA AÇIK BİR TOPLANTI DEĞİL BU”

Basın mensuplarına mail yoluyla davetiye gönderilen ve başlangıçtan itibaren hiçbir şekilde basına kapalı olduğu belirtilmeyen kamuya açık konferansta, kürsüye çıkan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, konuşmasına başladığı sırada önündeki mikrofonları gördü. Görmez, konferansın basına kapalı olduğunu belirterek, “Basına açık bir toplantı değil bu, görüntülerinizi alın” diye konuştu. Kürsüdeki mikrofonları alınan basın mensupları daha sonra dışarı alındı.

“GÖRMEZDEN GÖRÜŞ ALMADIK”

Yaşanan olayın ardından basın mensupları salonu terk ederken, program basına kapalı şekilde devam etti. Dernek yetkililerine yakın kaynaklar, daha sonra ulaştıkları o gazetecilere, günler önce duyurusuna başlanan o konferansın basına açık olup olmadığı konusunda Görmez'den görüş almadıklarını ve sorunun kendilerinden kaynaklı olduğunu ilettiler. İHA