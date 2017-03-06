Gübre dökme kavgası: 2 ölü 1 ağır yaralı!

Konya’da bir şahıs gübre dökme meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle ağır yaralarken araya girmeye çalışan babası ve amcasını öldürdü.

Olay Konya'nın Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevzat G.(40) kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan Mehmet G. ile tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat G. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet G.'yi ağır yaraladı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Mehmet G.'nin babasını gören Nevzat G. amcası olan Osman G.'yi de tüfekle vurarak ağır yaraladı. Bunun üzerine Nevzat G., yanına gelen ve elinden silahı almaya çalışan babası Himmet G.'yi de yanlışlıkla vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Himmet G. ve Osman G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Mehmet G.'nin ise Konya Numune Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri babası ve amcasını öldürerek, kuzenini ise ağır yaralayan Nevzat G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.