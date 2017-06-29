Gübreli protestoya tepki gösteren Münir Emiral: Düzce’ye yakışmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nde 13'üncü gün konakladığı Düzce Kalıcı Konutlar yolu üzerindeki kamp alanına gübre dökülmesine tepki gösteren videosu ile sosyal medyada ilgi gören Düzceli 71 yaşındaki Münir Emiral, DHA'ya konuştu. Emiral, "O akşam da söyledim. Düzce'ye yakışmadı. Üzüldüm. Benim Düzcem güzeldir, yeşildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ardından Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü akşamı, Düzce Kalıcı Konutlar yolu üzerindeki kamp alanında konakladı. Kılıçdaroğlu’nun kaldığı kamp alanının önündeki yola damperli kamyondan hayvan gübresi döküldü. Gübreli protestoya en büyük tepkiyi Düzceli emekli elektrik teknikeri Münir Emiral gösterdi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve AKP İl Başkanı Hikmet Keskin’i telefonla arayıp gübrenin kaldırılmasını isteyen Emiral’ın tepkisi sosyal medyada ilgi gördü.

NASIL MÜDAHALE ETTİĞİNİ ANLATTI

DHA’ya konuşan 5 çocuk babası Münir Emiral, CHP’nin kamp yaptığı mevkide yeğeninin evinde akşam yemeği yedikten sonra dışarıya çıktıklarını ve gübrenin çevreye yaydığı kötü kokuyu hissettiğini söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve AKP İl Başkanı Hikmet Keskin ile tanışıklığı olduğunu belirten Emiral, “Mehmet Keleş’i aradım, ‘Benim haberim var, adam gönderdim.’ dedi. Biraz sonra gelen yok. Bu sırada Ak Parti İl Başkanını aradım, ona durumu izah ettim. ‘Mehmet belki benim dediğimi dikkate almadı onunla konuş.’ dedim. ‘Bunu buradan kaldıralım.’ dedim kapattım. 15 dakika sonra Mehmet Keleş’i tekrar aradım. ‘Bunun buradan kalkması lazım, Düzce için iyi olmuyor’ dedim. 1 saat sonra kepçe geldi. Yenişehir arabası temizlik yaptı. Bu pislik Düze’ye yakışmadı. Gübrenin kaldırılması için 1-2 saat bekledim orada. Gübre kalkmadan eve gitmedim” dedi.

Erbakancı olduğunu belirten Emiral, “Ben üzüldüm o akşam. Belki fazla da konuştum o sinirden dolayı. İktidar Ak Parti, belediye başkanı Ak Parti. Burada yanlış bir şey varsa onlara zarar. Yanlış olayı önlemek için ben ‘kalksın’ dedim. Ben o akşam da söyledim. Düzce’ye yakışmadı. Düzce için yaptım. Benim Düzcem yeşildir, güzeldir. Bu Düzce’ye zarardı” diye konuştu. (DHA)