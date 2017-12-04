Güldür Güldür’ün Atatürk ve eğitim vurgusu sosyal medyayı salladı!

Türkiye’nin en çok izlenen tiyatro eğlence programlarından “Güldür Güldür”de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl 12 ilde pilot olarak uygulamaya başladığı “performans sistemi” eleştirildi...

Türkiye'nin en çok izlenen tiyatro eğlence programlarından “Güldür Güldür”de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl 12 ilde pilot olarak uygulamaya başladığı “performans sistemi” eleştirildi. Tiyatro oyunu sırasında Atatürk'e kitaplarda sadece 6 sayfa yer ayrılmasına da tepki gösterildi.

Oyunda, öğrencinin öğretmenlerini sınava sokup sonrasında not verdiği sahne sırasında öğretmen rolündeki bir oyuncu, performans sistemine tepkisini “Eğitim hayatı zaten bitmiş. Öğretmenlere not veriyorsunuz da, veliler düzgün mü? Sistem düzgün mü? Başöğretmen Atatürk'ün sadece 6 sayfa yer aldığı tarih kitapları düzgün mü?” repliği kullanıldı.

Bu sırada oyun da izleyicilerin uzun alkışlarıyla kesildi.