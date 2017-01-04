Gül’ün Darbe Komisyonu’na Fethullah Gülen yanıtı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu’nun Fethullah Gülen’le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu’nun Fethullah Gülen’le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu'nun terör örgütü lideri Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi. Gül, Hakan Fidan’a ilişkin olarak, “İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı’na tek sahip çıkan bendim. Beni ilk rahatsız eden 2010’daki referandum süreciydi” dedi.

NTV’den Deniz Tüysüz’ün haberine göre; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu'nun sorularını 9 sayfayla yanıtladı. Gül, Komisyonun Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi. Gül, Hakan Fidan’a ilişkin olarak, “İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı’na tek sahip çıkan bendim. MİT Müsteşarı’na ifadeye gitmemesi talimatını verdim” dedi.

Gül, “Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok. Beni ilk rahatsız eden 2010’daki referandum süreciydi. 17-25 Aralık’ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım” ifadelerini kullandı.

“Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok” diyen Gül şu bilgileri verdi:

“Fehmi Koru’yu davet ettim, ABD’ye gitmesi gündeme geldi. İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok. Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı. 2004’teki MGK’da eski Cumhurbaşkanı Necdet Sezer ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök bu yapıya dikkat çekti.”