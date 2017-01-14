Gümüş tepside uyuşturucu sunacaklardı!

İstanbul Polisi, kargo ile yurtdışına uyuşturucu gönderen bir şebekeyi çökertti. Zehir tacirlerinin, uyuşturucuyu, makine parçaları hatta tepsi içerisine bile zulalamış olmaları şaşkınlık yarattı. Dört kişinin yakalandığı 4 operasyonda 19 kilo 261 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Polisi, kargo ile yurtdışına uyuşturucu gönderen bir şebekeyi çökertti. Zehir tacirlerinin, uyuşturucuyu, makine parçaları hatta tepsi içerisine bile zulalamış olmaları şaşkınlık yarattı. Dört kişinin yakalandığı 4 operasyonda 19 kilo 261 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, daha önce yaptığı bir operasyonda, farklı şekilde zulalanmış uyuşturucuları kargo ile yurtdışına gönderen bir şebekeyi çökertti. Şüpheliler tutuklanırken, polis ekipleri, cezaevindeki zehir tacirlerinin irtibat kurdukları kişileri de izlemeye aldı. Şebeke üyelerinin yeni isimlerle benzer kargolar hazırladıkları tespit edildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü şebeke üyelerinin irtibat kurduğu bir kişinin Avustralya’ya göndermek istediği bir paketi şüpheli buldu. Başakşehir'deki bir kargo firmasına bırakılan ve içinde tepsi olduğu belirtilen paket incelemeye alındı. Ekipler paketi açtıklarında, 4 gümüş tepsiyle karşılaşıldı. Şüpheli bir durum olmadığı görülmesine rağmen, uzman polisler, detaylı inceleme yaptı. Tepsilerden birini kesen uzman ekipler; gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Dört tepsinin içerisinde de preslenmiş metamfetamin ele geçirildi. Dünyadaki en tehlikeli uyuşturucular arasında olduğu bilinen metamfetaminin 2 kilo 472 gram olduğu tespit edildi.

MAKİNE PARÇALARI KESİLDİ

Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri; 28-29 Aralık ve 11 Ocak’ta şebeke üyelerinin kargo firmalarına teslim etmiş olduğu, 3 paket daha olduğunu belirledi. ABD, Kanada ve Avusturalya’ya gönderilmek için bırakılan paketler incelemeye alındı. Elektronik makine olduğu belirtilen paketler tek tek açıldı. Paketlerdeki makineler söküldü, ancak suç unsuruna rastlanmadı. Uzman ekipler makinelere ait bazı parçalardan şüphelendi. Parçalar kesilince içlerinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Üç makinede 16 kilo 791 gram afyon sakızı ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin düzenlediği 3 operasyonla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik uzmanları, şüphelilerin kargoları gönderdikleri zehir tacirlerinin yakalanması için de çalışma yaptı. Paketlerin gönderi adresleri, ABD, Kanada ve Avusturalya polisi ile paylaşıldı. Bu ülkelerdeki narkotik polislerinin olayla ilgili harekete geçtikleri öğrenildi.