Günlük kiralık evde saldırıya uğrayan şahıs, ağır yaralandı

Başkent’te günlük kiralık bir evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğrayan şahıs, ağır yaralandı. Ağzı, burnu ve dudakları başta olmak üzere Vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Başkent’te günlük kiralık bir evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğrayan şahıs, ağır yaralandı. Ağzı, burnu ve dudakları başta olmak üzere Vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sularında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mebusevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralık bir evde kalan şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağzı, burnu ve dudakları başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan şahıs, çıplak halde evden çıkıp kendi çabalarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Anıtkabir'de görev yapan askerler, şahsın apartmanın önünde yere yığıldığını fark edince, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındıktan sonra, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların evde olduğundan şüphelenen polis ekipleri, apartman kapısının camını kırdıktan sonra şahsın kaldığı eve girip arama yaptı. Yapılan aramalarda, şahsın üzerinden ve evinden kimlik çıkmadı. Olayın gerçekleştiği evde bulunan güvenlik kamerasının, saldırganlar tarafından poşetle kapatıldığı öğrenildi. Polis, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)