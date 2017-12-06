Günün kahramanı Antalya’dan!

Antalya’da alacaklarını alamadığı için elinde bastonuyla kendini falezlerden aşağıya atan yaşlı adam, kayalıklardan aşağı yuvarlanırken o sırada balık tutmakta olan başka bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi varyantlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Eskişehir'den Antalya'ya geldiği öğrenilen 61 yaşındaki Muhterem Molacı, iddialara göre alkol alıp varyantlara geldi. Yaklaşık 10 ay önce ayağı kırılan Molacı elinde bastonuyla varyantlardan kendini aşağı atmak istedi, yuvarlanarak uçuruma doğru giderken o sırada balık tutmaktan dönen Celil Demircan'ın (48) tutmasıyla uçurumdan aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Demircan, çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam için 112 Acil Servis ile polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan yaşlı adamın durduğu bölgenin sarp kayalık alan oluşundan dolayı bölgeye itfaiye ekibi istendi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise Molacı'yı sedyeye aldıktan sonra İtfaiye Kurtarma Aracı'ndaki vinç yardımıyla yukarıya çıkardı. Yaşlı adamı kurtaran Celil Demircan, “Alacaklarım var, alamadım' diyerek kendini aşağıya attı. 4-5 metre falan yuvarlandı, uçurumun kenarında yakaladım birlikte yuvarlandık oraya kadar. Eskişehir'den geldiğini, alacaklarını alamadığını söyledi. Bırakmam için yalvardı. Tuttum kendisini ve 112 Acil Servisi aradım” dedi.

Öte yandan, ambulansa alınan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhterem Molacı'nın hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. İHA