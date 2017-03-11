Gürsel Tekin’den AKP’ye ‘Alman otomobili’ çağrısı

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'den referandum kampanyası için hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ve bakanlara çağrı geldi. Almanya ile yaşanan 'miting krizine' değinen Gürsel Tekin "Hepiniz Alman arabasına biniyorsunuz. Bırkakın bu resmi arabalarınızı da kampanyayı bari sivil arabalarınızla yapın" diye konuştu.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'den referandum kampanyası için hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ve bakanlara çağrı geldi. Almanya ile yaşanan 'miting krizine' değinen Gürsel Tekin "Hepiniz Alman arabasına biniyorsunuz. Bırkakın bu resmi arabalarınızı da kampanyayı bari sivil arabalarınızla yapın" diye konuştu.

Partisinin yeni anayasa referandumu çalışmaları kapsamında gittiği Kahramanmaraş’ta halkla buluşan Gürsel Tekin, referandumda halk oylamasına sunulacak 18 maddelik paket hakkında konuştu.

AKP’nin her fırsatta yerli ve milli ifadelerini kullandığını hatırlatan Tekin “Sürekli ‘yerli ve milli’ derken halkın karşısına birden bire yerli ve milli olmayan bir paket geldi. 18 maddelik paketi iktidar mensupları bile anlamadı.

Bu 18 madde ne yerli ne de milli. Paketi bunların eline kimin sıkıştırdığı da belli değildir” dedi.

“ORTAKLARINIZ TUZAK KURUYOR SİZ SİYASET MALZEMESİ YAPIYORSUNUZ”

Garsel Tekin, Başbakan Binali Yldırım’ın 2010 yılı referandumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘oy kullamamasını’ kampanya malzeme yapmasına da tepki göstererek bu durumun o dönemde AKP’nin ortağı durumundaki FETÖ’cülerin bir tuzağı olduğunu savundu. Tekin “Sizin ortaklarınız 2010 yılında tuzak kuruyor. Şimdi ise siz o ortaklarınızın kurduğu tuzağı siyaset malzemesi yapıyorsunuz. Sayın Başbakan’a sesleniyorum. Buna mı kaldınız? Bu zavallılıktır” diye konuştu. Tekin, 2010 yılındaki anayasa referandumunun 15 Temmuz darbesinin “temel atma töreni” olduğunu belirterek “Eğer 2010’da AKP ve ortakları tarafından hazırlanan, o referandumdan evet çıkmasaydı bu ülkede darbe girişimi de olmayacaktı” diye konuştu.

BBP LİDERİNE TEPKİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’nin referandumda; ‘evet’ diyeceğini açıklamasına da değinen Tekin, “BBP’nin sayın Genel Başkanı ‘Saray’la görüştüken sonra karar verdim’ diye açıklama yaptı. Bu siyasi partinin örgütün reddedilişidir. İstişare parti üyeleri ile yapılır Saray’la yapılmaz” şeklinde konuştu.