Güven Timleri o ‘Enayi’yi yakaladı!

Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan genç kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen, alnında "Enayi" yazılı dövme bulunan 30 yaşındaki şüpheli Adem A. gözaltına alındı. Güven Timleri ekiplerince yakalanan Adem A. Emniyet'e götürüldü.

Taksim’de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen genç kızın hali görenleri hayrete düşürdü. Birçok haber kanalında ve internet sitesinde yer alan genç kızın hali polisi de harekete geçirdi.

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Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyledi. Şüphelinin alnında “Enayi” yazılı dövme olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti o şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin 30 yaşında Adem A. olduğu tespit edildi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’nin gündemine oturan Adem A.’yı gözaltına aldı.