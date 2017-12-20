Güven Timleri’nden metrobüslerde büyük takip

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı 'Güven timleri'nin görev alanı genişletildi. Ekipler halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yaparken, bu araçlardaki hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı büyük takip başlattı.

Ekipleri, duraklardaki kamera görüntülerini kare kare kare inceleyerek kimliği belirlenen 2 yankesicilik şüphelisi ile birlikte gezen 4 şüpheliyi daha belirledi. Oluşturulan ekip, bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek isteyen şüpheliyi yakaladı.

ASAYİŞ ŞUBE GÜVEN TİMLERİNE ‘ÖZEL GÖREV’

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin ve bunlara bağlı ‘Güven timleri’nin pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile birlikte ilçedeki üniversite metrobüs durağına giden ve görevlilere başarı dileyen Kaymakam Doğan, “Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı.Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği kılıkta görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçluların yakalanması yapılacaktır. İyilerin yardımcısı suçluların korkulu rüyası olacaktır” dedi.

İLK İCRAAT

Metrobüste ve duraklarda görev yapan sivil polisler Avcılar’daki Mustafa Kemal Paşa durağında metrobüsün orta kısmında E.G. isimli bir erkek yolcunun hızla kapıya yönelerek ters yöndeki bir metrobüse binince bu kişi ile birlikte sivil görevli de araca binerek onu takibe aldı. Durak içerisinde bulunan görevliler bu kişiyi durdurdu ve indiği metrobüste bulunanlardan para veya değerli eşyalarını kontrol etmelerini istedi. Yakup Demirkaya sağ cebinde paket lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’sinin olmadığını söyleyince Beylikdüzü yönüne giden ve ilerideki Saadetdere durağında inen E.G.’nin üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde parası çalınan Demirkaya’nın tarif ettiği gibi lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’nin yanı sıra 1095 TL bulundu. E.G. gözaltına alınırken, soruşturmaya başlandı.

METROBÜS YANKESİCİLERİNE SIKI TAKİP

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri değişik gün ve saatlerde metrobüs duraklarında hırsızlık yankesicilik olaylarının son dönemde artarak 292 suç dosyası olması üzerine özel ekip oluşturdu. 9 yankesicilik suç dosyası ile ilgili şüpheli olarak Rıdvan A., ve Aydın Y. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 İstanbulkart olduğu belirlendi. Bu kişiler suçlamaları kabul etmedi. Polis ekipleri, Bakırköy’deki Belbim şirketi merkezine giderek şüphelilerin yoğun olarak kullandıkları Avcılar’daki Mustafa Kemal Paşa, Merkez Ünivresite, Esenyurt’taki Saadetdere ve Beylikdüzü’ndeki Haramidere metrobüs duraklarından kartları ile yolcu yoğunluğunun fazla olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde metrobüse bindiklerini belirledi. Edirnekapı’daki İETT metrobüs güvenlik şefliğinde kamera görüntüleri tek tek incelenirken şüphelilerin yanında 4 şüpheli daha bulunduğu belirlendi. 6 şüphelinin fotoğraf ve eşkali ile ilgili Avcılar’daki ‘Güvenlik timlerine’ kapsamlı bilgi verildi. Güven timlerinin, Avcılar’daki Asayiş Büro ekipleri ile birlikte metrobüs ve duraklarda bu kişileri yakalamak amacı ile çalışmaları sürdürülüyor. DHA