Güvenlik kamera görüntülerini taşla ezmişler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, komutanlıktaki olayın cereyan tarzı ve gerçekleştirilen eylemler yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da darbe girişimi kapsamında Kara Harp Okulu Komutanlığında (KHO) gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in taburundaki subaylara 18 Temmuz 2016 günü atış yaptırma bahanesiyle, 15 Temmuz 2016 günü 2 bin 250 adet 5,56 milimetre fişek alarak çalışma odasında muhafaza ettiği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca eski Yarbay Gençer, 18 Temmuz 2016 günü atış yapılacağı gerekçesiyle 2'nci Öğrenci Tabur İkmal Astsubayı Kıdemli Başçavuş Hacı Hasan Sökmen’e 15 Temmuz 2016 tarihinde mühimmat temin edilmesi için de yazılı emir vermiş.

DARBEYE ENGEL OLABİLECEK TÜM PERSONEL KARARGAHTAN ÇIKARILMIŞ

Yeni atanan Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Sait Tosun da Harekat Eğitim Şube Müdürü Binbaşı İbrahim Arslan'ı 20.00 sularında arayarak, mesaiden ayrılarak istirahat etmesini emretmiş. İddianamede yer alan bilgide, “KHO Karagahı’nda en önemli faaliyetlerin karargah koordinatörlüğünü yapan ve bizzat icra eden Harekat Eğitim Şube Müdürü genellikle mesaiyi en son terk etmektedir. Okul karargah koridorlarının kameralardan kontrol edildiği, kendilerine müzahir olmayan ve eylemlerine engel olabilecek tüm personelin çeşitli gerekçelerle okuldan ayrılmalarının sağlandığı anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, KHO Komutanlığı Emir Astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çörpan, saat 21.00 sularında komutan habercisinin “dışarıdan silah sesleri geliyor” demesi üzerine, Üsteğmen Yavuz Selim Özzengin'e 1 No.lu Nizamiye istikametinden birkaç el silah sesinin geldiği ve ne olup bittiğini sormuş, daha sonrasında da kontrol amaçlı A-21 kapısına doğru giderken, eski Emir Astsubayı Kurmay Albay İlhami Polat'ın yönlendirmesiyle Ani Müdahale Kuvvetinde (AMK) bulunan kameralara bakmak maksadıyla, AMK odasına gitmiş. Bu odada bulunan eski Yüzbaşı Ahmet Tufan, Yarbay Atakan Adaşoğlu yeni atanan Yarbay Tosun, Albay İlhami Polat ve Yarbay Sıçrar tarafından derdest edilerek elleri ve ağzı bağlanmış.

SİVİL KIYAFETLİ KİŞİLER KOMUTANLIĞA DIŞARIDAN MALZEME GETİRMİŞ

Yine iddianamede yer alan bölümler arasında, saat 23.30 sularında kimlikleri tespit edilemeyen 2 sivil giyimli askeri personel, plakası tespit edilemeyen bir beyaz minibüsle 2 No.lu Nizamiye'ye gelerek mühimmat getirmişler, İlhami Polat'ın müsaade etmesi üzerine araç nizamiyeden içeri alınmış. Okula mühimmat getiren aracın mühimmatları bıraktıktan hemen sonra aynı nizamiyeden geri çıktığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, anılan mühimmatın burada beklemekte olan subay adayı kursiyerlere dağıtıldığı ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TAŞLA EZMİŞLER

İddianamede şikayetçi olarak ifadelerine yer verilen İzzet Çetingöz, ifadesinde sabaha kadar alıkonulduğunu belirterek, o gece darbecilerin, darbe faaliyetine iştirak edenlerden kimlerin karargahta, kimlerin firar olduklarını tespit etmeye çalıştıklarını, kışla güvenlik kamera görüntülerini araştırdığında ise görüntülerin kaydedildiği cihazın Ömer Ergenekon tarafından söküldüğünü tespit ettiklerini ve yaptıkları araştırma neticesinde ağaçlık alanda taşla ezilmiş ve üzerine taş konulmuş şekilde bulduklarını beyan etti.

İddianamede yapılan değerlendirme sonucu darbe girişiminde aktif rol oynayan personeller şu şekilde açıklandı:

“Tuğgeneral Kerim Acar, Kurmay Albay İlhami Polat, İstibarat Kurmay Yarbay Sait Tosun, Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon, Kurmay Yarbay Ümit Gencer, Yarbay Atakan Adaşoğlu, Yarbay Ali Tolga Sıçrar ve Kurmay Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik.”

İHA