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Haberi duyunca sinir krizi geçirdiler! Şehidin babasına söylenemedi

Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can’ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.
21:325 Ocak 2017
Gündem
Haberi duyunca sinir krizi geçirdiler! Şehidin babasına söylenemedi
Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can’ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

ACI HABER BABASINA SÖYLENMEDİ

İzmir Adliyesi'deki terör saldırısında çatışmaya girdiği bir teröristi öldüren ve kendisi de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'in dün (çarşamba) Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji servisinde ameliyat olduğu öğrenildi. Baba Sekin'in, halen hastanede gözetim altında tutulduğu ve oğlunun şehit olduğu haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi.

FETHİ SEKİN’İN EŞİ GÖZYAŞLARIYLA HASTANEDEN AYRILDI

İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin gözyaşları içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrıldı.

Fethi Sekin'in eşi...

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi daha sonra gözyaşları içinde polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

DHA-İHA

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