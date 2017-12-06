Habertürk TV Genel Müdürü’ne şok gözaltı!

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ateş'in gözaltına alınma sebebi ise 13 yıl önce askere geç katılma suçu.

Veyis Ateş, İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.Ateş’in gözaltına alınma sebebi ise askerlik görevini tamamladıktan 13 yıl sonra hâlâ devam eden anlaşılan ‘bakaya kalma’ (askere geç katılma) soruşturması. Deneyimli tv yöneticisi “uykusuz bir gece” geçirmesine neden olan ilginç gözaltı olayını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

“1/ 23.15 uçağıyla İstanbul a gitmek varken 04.30 uçağını bekliyorum. Durumumu arzedeyim: 2004 de bakaya (askere geç katılma) suçu işlediğimden dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındım. Mahkemeye çıkarıldım; ifadem alındı, serbest bırakıldım.

2/Askerliğimi yapmışım ama Türk yargı sisteminin malum sebeplerinden dolayı yargı bana, 12 yıl sonra “Hey sen; bi bakar mısın; askere niye geç gittin?!!! .. “ dedi ve bu durum uykusuz bir geceye sebep oldu. Olsun.

3/Konu tuhaf olsada gözlem imkanım oldu, gururlandım. Bu vesile… Esenboğa Emniyet Müdürlüğü personeline, Çubuk adliyesi mensuplarına teşekkür ederim. Yüce Türk Devleti! iyi ki varsın ve ebediyete kadar hep varolasın.”