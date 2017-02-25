Hac kuraları çekildi! İşte 2017 Hac kuraları sonuçları sorgulama aracı

Hac kuraları sonuçları belli oldu. Dün gerçekleştirilen çekilişi sonrasında 2017 Hac kuraları sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvuran adayların erişimine açıldı. 2 milyona yakın hacı adayının başvuru yaptığı Hac vazifesi için yapılan kura çekilişi sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 2017 Hac kuraları sonuçları sorgulama sayfası...

Hac kuraları sonuçları belli oldu. Dün gerçekleştirilen çekilişi sonrasında 2017 Hac kuraları sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvuran adayların erişimine açıldı. 2 milyona yakın hacı adayının başvuru yaptığı Hac vazifesi için yapılan kura çekilişi sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 2017 Hac kuraları sonuçları sorgulama sayfası...

Hac kuraları çekildi. 2017 yılında hacı olmak için başvuran 2 milyona yakın hacı aday adayları merakla Hac kura sonuçlarını bekliyordu. 2017 Hac kuraları çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi. 15.00’da yapılan Hac kuraları çekilişi sonrası, başvuran adaylar saat 23.00 itibariyle haberimizde verdiğimiz linke tıklayarak T.C. kimlik numarası ve güvenlik sorusu kısımlarını doldurup sonucu öğrenebiliyor. İşte 2017 Hac kuraları sonuçları sorgulama aracı…

2017 HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

2017 Hac Kurası’nda ‘Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 27 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacaktır.

HAC KURASINDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN YAPMASI GEREKENLER

2017 Hac kura çekilişinde kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. 2017 yılı haccına müracaat eden şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak.

2017 HAC YOLCULUĞU TARİHLERİ

Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüşleri ise 5-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Hac kesin kayıt işlemleri ve hac konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.