27 yıl sonra ortaya çıkan Fahriye’nin zor seçimi

Hac farizasını yerine getirmek için 1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da 1426 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve eşinin bir daha haber alamadığı Batmanlı 73 yaşındaki Fahriye Kara'nın, yıllar sonra ortaya çıkması ailesini umutlandırdı. Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara'nın o olayda öldüğünü sandıkları yengesi için o zaman Batman ve Adana'da taziye kurduklarını söyledi.

Hac farizasını yerine getirmek için 1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da 1426 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve eşinin bir daha haber alamadığı Batmanlı 73 yaşındaki Fahriye Kara'nın, yıllar sonra ortaya çıkması ailesini umutlandırdı. Fahriye Kara'nın kayınbiraderi Übeyt Kara'nın o olayda öldüğünü sandıkları yengesi için o zaman Batman ve Adana'da taziye kurduklarını söyledi.

Batmanlı Fahriye Kara’nın kayınbiraderi Übeyt Kara, kardeşi Abdurrahman Kara ve yengesi Fahriye Kara’nın 27 yıl önce birlikte hacca gittiklerini, 450’si Türk 1426 kişinin can verdiği izdiham sırasında yaralanan ancak kendisinden bir daha haber alamayıp öldüğünü sandıkları yengesinin 27 yıl aradan sonra ortaya çıkmasına sevindiklerini söyledi. Übeyt Kara, yengesinin ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günü Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyarette de gündeme geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimlerinin kendileri için yeni bir umut olduğunu belirten 68 yaşındaki Übeyt Kara, şunları söyledi:

“Tek isteğimiz yengemizin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır. Uzun süre haber alamadığımız yengemiz için Batman ve Adana’da birer hafta süreyle taziye kurmuştuk. Umudumuzu kestiğimiz bir sırada geçen yıl Müge Anlı’nın gündeme getirdiği olayın ardından yengemizin yaşadığını ve akıbetini öğrendik. 27 Yıl sonra hayatta olduğunu öğrendiğimiz hacı Fahriye’nin, Batman ve Adana’da taziyesini bile yapmıştık. Şimdi de yüce devletimizin girişimlerinin sonuç vereceğine inanıyoruz. Yengemizin çocuklarına kavuşması tek arzumuzdur.”

YA KOCASI İDAM EDİLECEK YA DA KENDİSİ ÖLECEK

Fahriye Kara'nın, kaybolduktan sonra Yemenli bir kişi tarafından götürüldüğü, bu kişiden 3 çocuğu olduğu belirtildi. Medine'de yaşayan Fahriye Kara'nın Suudi yasalarına göre kaçırıldığını söylemesi halinde 3 çocuk dünyaya getirdiği Yemenli adamın tecavüz suçundan asılacak. Aksini söylemesi halinde bu kez kendisi zina suçlamasıyla taşlanarak öldürülecek.

MÜGE ANLI’NIN PROGRAMINA GELEN İHBARLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fahriye Kara’nın durumu atv’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına gelen ihbarlara ortaya çıkmıştı. İhbara göre El Yahyavi camisi yakınlarına Yemenli aşiretlerin yoğunlukla ikamet ettiği bölgede yaşayan Fahriye Kara, çalışarak kazandığı para ile kendisine iki katlı bir ev almış. Fahriye Kara’yı kaçıran şahsın otelde çalışan akrabası ise Müge Anlı izleyicisine konu ile ilgili ‘Olayın üzerinden 30 sene geçti. Fahriye Kara burada bir düzen kurdu, başlarda çok sıkıntı çekti. Türkiye’ye dönmek için çok uğraştı fakat aradan geçen yıllar üzerine Türkiye’ye dönemeyeceğini anlayınca Arabistan’da kendisine bir hayat kurdu. Türkiye’ye dönse kimin yanında kalacak. Kim ona ne kadar bakacak. İlk başta herkes onu ağırlayacak fakat 6 ay sonra ne olacak?” demişti.

Kara’nın aranmasında MİT de devreye girdi. Müge Anlı bu haberi canlı yayında “Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu olan Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Fahriye Kara’nın kaybını yakından izliyor. Ayrıca olay Milli İstihbarat Teşkilatımıza intikal etti. Fahriye Kara’nın Interpol tarafından araması çıkarılacak. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde duyurdu. MİT, resmi adı “Fahire” olan kayıp kadını Arabistan’da kullandığı “Fahriye” adıyla arıyor.

DHA