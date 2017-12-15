Hacı adaylarının beklediği tarih geliyor! Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılıyor?

2018'de hac ibadetlerini yerine getirmek isteyen yurttaşlarımız Hac kayıtları ne zaman? ve Hac kayıtları nasıl yapıyor? sorularını sormaya başladılar. Bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce hacı adayının meraklı bekleyişine dair cevaplar haberimizde.

Dini görevlerin en önemlilerinden birisi olan Hac görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıtlar nasıl yapılıyor? diye merak etmeye ve internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Hac kayıtlarındaki son durumu merak eden adaylara Diyanet İşleri’nin açıklaması haberimizde…

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018’de hacca gitmek için ilk kez kayıt yaptıracak kişiler için işlemler 21-29 Aralık tarihlerinde yapılacak. Daha önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacak. Edinilen bilgiye göre 2018 yılı hac organizasyonu dahilinde ilk kez kayıt olacaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti ödeyecekler.

KAYITLAR T.C KİMLİK NO’SU İLE YAPILACAK!

Hac görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar kayıtları T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise reddedilecek. Kayıtların adresi: hac.diyanet.gov.tr

Hacı adayları yukarıdaki adrese veya ilgili müftülüklere başvurup “Oda Tercihli Hac Konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. Yurttaşlar birlikte gitmek istedikleri kişileri de aynı şekilde kayıt yaptırabilecek

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMİ DİYANET İŞLERRİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK

Önceki yıllarda kaydı olup 2017’de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

KAYIT YENİLEMEDE ÜCRET YOK!

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Hacı adayı vatandaşlarımız müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını yine “http://hac.diyanet.gov.tr” internet sitesinden sorgulayabilecek.