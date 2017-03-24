Hafif ticari araçta öldürülmüş olarak bulundu

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, 51 yaşındaki Mustafa Ilçak, park halindeki hafif ticari araçta, dövülüp, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Babadağ İlçe Yolu Karatepe Mevkii yakınlarında meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın camından içeri bakanlar, bagaj kısmında bir erkek ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın kilitli kapıları, itfaiye ekiplerince açıldı. Boğazı kesilmiş ve vücudunda darp izleri olduğu belirlenen cesedin, Mustafa Ilçak’a ati olduğu saptandı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ilçak’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adil Tıp Morgu’na götürüldü.

Araç emniyetin otoparkına götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA