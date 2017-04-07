Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu planlarınızı tekrar kontrol edin!

Hafta sonu planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar için hava durumu nasıl olacak sorusu önem kazanıyor. Hafta sonu hangi bölgelerde yağmur yağacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte hafta sonu hava durumu ayrıntıları...

Hafta sonu geldi, cuma akşamı birçok şehirde iş çıkış trafiğine yağmur trafiği de eklenecek. Bugün etkisini göstermeye başlayan yağmur hafta sonu boyunca sürecek, yağmur yağışından bazı bölgeler fazlasıyla etkilenecek. İstanbul ve Ankara’da tüm hafta sonu sürecek olan yağmur, İzmir’i cumartesi gecesine kadar etkileyecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞMUR İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde, Yarın (08.04.2017 Cumartesi) Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana çevreleri ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.