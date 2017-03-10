Haftanin bölgesinde operasyon! 7 PKK’lı etkisiz hâle getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Türkiye-Irak sınır hattında bulunan Haftanin bölgesinde Türk silahlı kuvvetlerinin hava destekmli gerçekleştirdiği operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 2 Doçka silahı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türkiye- Irak sınır hattında bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile ilgili açıklama yapan Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi Altın Tepe sınır bölgesinde 23’uncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda, hava kuvvetlerimizin ateşi ile 4 bölücü terör örgütü mensubu, daha sonra çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda 2 adet Doçka silahı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi. DHA