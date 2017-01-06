Haftasonuna kar yağışı da eklenince trafik durma noktasına geldi

Haftasonu trafiği ve kar yağışının başlamasıyla İstanbul trafiği durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle İstanbulluları eve dönüş yolunda trafik çilesi bekliyor. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de etkiledi. İstanbul Valiliği, vatandaşları toplu ulaşım kullanmaları için uyarırken, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Haftasonu trafiği ve kar yağışının başlamasıyla İstanbul trafiği durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle İstanbulluları eve dönüş yolunda trafik çilesi bekliyor. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de etkiledi. İstanbul Valiliği, vatandaşları toplu ulaşım kullanmaları için uyarırken, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul’da haftasonu yaşanan akşam trafiğine, kar yağışı da eklenince trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle ufak maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta felç oldu. Haftasonu trafiği saat 18.10 itibariyle yoğunluk oranı yüzde 90’lara ulaştı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı nedeniyle ufak maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90’a çıkarken, TEM’de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da iş çıkışı trafik D 100 karayolunda Topkapı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında yoğun seyrederken karşı yönde Topkapı'dan Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyrediyordu. TEM Karayolunda ise Tekstilken-Mahmutbey gişeleri arası yoğunluk gösteriyor

Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kar küreme araçları ana arterlerde bekletiliyor.

D-100 Karayolu üzerindeki farklı noktalarda İBB’ye ait kar küreme araçları konuşlandırıldı. Ayrıca, yol üzerindeki elektronik levhalarda kar sembolüyle sürücüler uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde ise saat İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak açıklandı.

İlerleyen dakikalarda yoğunluğun daha da artacağı bekleniyor.