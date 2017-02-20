Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hain eylemi TEM polisi önledi! 111 kilo patlayıcı ele geçirildi

İstanbul TEM Polisi, sansasyonel eylem hazırlandığındaki terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 111 kilo patlayıcı malzeme ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Habip ATAM
19:1820 Şubat 2017
Gündem
Hain eylemi TEM polisi önledi! 111 kilo patlayıcı ele geçirildi
İstanbul TEM Polisi, sansasyonel eylem hazırlandığındaki terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 111 kilo patlayıcı malzeme ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK’nın İstanbul’da eylem hazırlandığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Örgütün Diyarbakır’daki hücresiyle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sansasyonel bombalı eylem hazırlandığında olan örgüt hücresini çökertmen için 7 adrese baskın düzenlendi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Aramalarda,  81 kilo Amonyum niteat. 19 kilo TNT, 10 kilo Alüminyum tozu, 1 tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildi.  Operasyonda M.E.T., gözaltına alındı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Gözaltına alınan şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Diyarbakır’da önceki gün düzenlenen operasyonda da 81 kilo patlayıcı ele geçirilmişti. Diyarbakır TEM Polisi’nce yapılan o operasyonda ele geçirilen patlayıcıların İstanbul’a gönderilmek için hazırlandığı belirlenmişti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son güncelleme: 19:4320.02.2017
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar