Hain eylemi TEM polisi önledi! 111 kilo patlayıcı ele geçirildi

İstanbul TEM Polisi, sansasyonel eylem hazırlandığındaki terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 111 kilo patlayıcı malzeme ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK’nın İstanbul’da eylem hazırlandığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Örgütün Diyarbakır’daki hücresiyle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sansasyonel bombalı eylem hazırlandığında olan örgüt hücresini çökertmen için 7 adrese baskın düzenlendi.

Aramalarda, 81 kilo Amonyum niteat. 19 kilo TNT, 10 kilo Alüminyum tozu, 1 tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda M.E.T., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diyarbakır’da önceki gün düzenlenen operasyonda da 81 kilo patlayıcı ele geçirilmişti. Diyarbakır TEM Polisi’nce yapılan o operasyonda ele geçirilen patlayıcıların İstanbul’a gönderilmek için hazırlandığı belirlenmişti.