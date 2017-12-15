Hainlerin kanlı planını MİT ve Emniyet engelledi

İstanbul'da terör örgütü PKK’nın kanlı eylem planının MİT ve Emniyetin ortak çalışmasıyla boşa çıkardığı öğrenildi. Bombalı araçta ele geçirilen patlayıcıların yangın tüplerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Diyarbakır’da 2015 yılında da aynı yöntemi izleyen örgütün hedefinin asker ve polis olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı TEM Polisi, terör örgütü IŞİD'in Bayrampaşay'da bir AVM'ye saldırı girişimini engellemesinin ardından PKK'nın da kanlı planını boşa çıkardı. Bahçelievler'de önceki gün park halindeki kapalı kasa kamyonette 60 kilo patlayıcı ele geçiren TEM Polisi, gözaltına alınan PKK'lı şüpheliden yola çıkarak, seri operasyonlar başlattı. Terör örgütünün 5 ayrı hücresini ortaya çıkaran ekipler 3'ü kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan 10 şüpheli Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken o operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

MİT BİLGİ VERDİ

TEM ekiplerinin kanlı eylemi engellemesini sağlayan bilgiyi MİT ve Emniyet İstihbarat birimlerinin paylaştığı öğrenildi. İddiaya göre, PKK'nın kapalı kasa kamyonetle eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen TEM ekipleri, izinleri iptal ederek o aracın peşine düştü. Her yerde aranan minibüs, Bahçelievler Çavuşbaşı Caddesi'nde park halinde bulundu.

24 SAAT BEKLEDİLER

Aracı tespit eden ekipler şüpheliye ulaşmak için araç çevresinde pusu kurdu. TEM sivil polisleri caddede farklı kılıklarla tam 24 saat minibüsü almaya gelecek kişiyi bekledi. PKK şüphelisi bu bekleyiş sayesinde gözaltına alındı. Şüpheliden yola çıkan ekipler, operasyondan kısa süre sonra E-5 yan yol üzerinde yaya olarak dolaşan ikinci şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ise devam eden operasyonlarda 4 farklı ilçede yakalandı.

DİYARBAKIR'DA KULLANILMIŞTI

Operasyonda ele geçirilen patlayıcıların kamyonetin arka kısmında, yangın söndürme tüplerinde zulalandığı öğrenildi. Yangın tüplerinin ve kabloların görülmesinin engellenmesi için ise köpük kutular kullandığı belirtildi. RDX, PDX ve PETN karışımı olan patlayıcının çivi ve bilyelerle güçlendirildiği öğrenildi. Fabrikasyon tipi patlayıcılarla yapılan bombaların benzerinin Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl 39 kişinin şehit olduğu saldırıda da kullanıldığı öğrenildi. Terör örgütünün 10 Ağustos 2015'te Ferit Köşk Mahallesi'nden düzenlediği o hain saldırıda polis aracının zırhlı olması sebebiyle yaralanan olmamıştı.

HAİNLERİN HEDEFİ SANSASYONEL EYLEM

Diyarbakır'daki saldırıda RDX'e göre etkisi çok daha az olan 1 kilo patlayıcı kullanılmış ve yangın söndürme tüpünden geriye adeta bir şey bırakmamıştı. Ele geçirilen 60 kilo patlayıcının cinsini ve güçlendirme yöntemini değerlendiren uzmanlar, hainlerin çok büyük bir patlamayı hedeflediğini değerlendirdi. Sansasyonel eylem planlandığı belirtildi.

HEDEF POLİS VE ASKER

Polisin yaptığı çalışmada bombanın PKK'nın kırsal yapısından gönderildiği de belirlendi. Hainlerin hedefinin ise asker ve polis olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin E-5 kanarında yer alması, hainlerin, askeri servis araçları ve bu araçların yol güvenliğini sağlayan polisleri hedef aldığı ihtimalini ortaya koydu.

ARAÇ SAHİBİ DE YAKALANDI

Bombaların ele geçirildiği kapalı kasa aracın kime ait olduğunu da araştıran polis, o aracın bir kadına ait olduğunu tespit etti. O kadın da gözaltına alındı. Polisin İstanbul dışından geldiğini belirlediği araçta ele geçirdiği bombaların yanı sıra bir tabanca ve patlayıcıları infilak ettirecek uzaktan kumanda da ele geçirildi.