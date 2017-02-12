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Flaş iddia: Hakan Çelenk de kovuldu

Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk'in işine son verildiği iddia edildi.
09:4612 Şubat 2017
Gündem

Anayasa değişikliyle ilgili Hakan Çelenk'ten... paylaşan: Sozcu
Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk'in işine son verildiği iddia edildi.

Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk’in işine son verildi. Çelenk, konuk olduğu bir televizyon programında başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğini eleştirmişti. Posta Gazetesi yazarı Hakan Çelenk, 22 Ocak tarihinde CNN Türk’te Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olmuştu.

Çelenk, söz konusu programda anayasa değişikliği ile ilgili “Ben kötü niyetli bir cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben geleceğim, yolsuzluklar yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, eğer kötü niyetliysem Meclis’i feshederim. Sonra da partinin başına oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim” demişti. Sosyal medyada tartışma yaratan bu çıkıştan sonra Doğan Medya Grubu’nun Hakan Çelenk’in görevine son verme kararı aldığı duyuruldu.

Son güncelleme: 10:2312.02.2017
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