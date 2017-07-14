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Hakan Şükür ve Arif Erdem’in madalyaları alındı

Olağanüstü Hal kapsamında 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname ile eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in madalyaları alındı.

22:2314 Temmuz 2017
Gündem
Hakan Şükür ve Arif Erdem’in madalyaları alındı
Olağanüstü Hal kapsamında 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname ile eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in madalyaları alındı.

Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7 bin 348 kişi ihraç edilirken, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı.

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Yayımlanan KHK ile İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT’de 29 ve Jandarma’da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığında 49 kişi ve Diyanet İşleri Başkanlığında 36 kişi ise göreve iade edildi.

 

MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ

 

Son güncelleme: 22:4514.07.2017
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