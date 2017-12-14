Hakan Şükür’ün adı İstanbul’dan silindi!

İBB, FETÖ sanığı ünlü futbolcu Hakan Şükür’ün ismini sildi. Tuzla Postane Mahallesi’nde yer alan Hakan Şükür Sokağı’nın adı değiştirilerek 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı’nın adı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul'un sokak isimlerinde FETÖ düzenlemesi yaptı. İstanbul genelindeki “Gülen”, “Paralel” ve “Hakan Şükür” gibi isimler oy birliği ile değiştirildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuyla ilgili çalışması sonucunda 192 isim değişikliği talebinin 103'ü kabul edildi. Buna göre Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı'nın ismi Şehit Halil Kantarcı oldu. Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırçır Mahalleri arasındaki “Gülen Caddesi”nin adı “Şehit Ömer Halisdemir Caddesi” olarak değiştirildi.

PARALEL, ZAMAN, SIZINTI, AKSİYON….

Ayrıca “Gülen” isimli 25 sokağa Erdem Özçelik, İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir'in de aralarında bulunduğu şehit polis ve askerlerin ismi verildi. “Paralel” isimli 4 sokağın adının da değiştirildiği meclis kararında FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı gibi sokak isimleri de gelen şikayetler üzerine kaldırıldı.