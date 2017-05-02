Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakim ingilizce sordu, Zarrab Türkçe yanıtladı

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab, yeni tuttuğu avukatlarından vazgeçmeyeceğini mahkemeye resmen bildirdi.

Sozcu.com.tr
23:222 Mayıs 2017
Gündem
Hakim ingilizce sordu, Zarrab Türkçe yanıtladı
ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab, yeni tuttuğu avukatlarından vazgeçmeyeceğini mahkemeye resmen bildirdi.

New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in firmaları Zarrab’ın “dolandırdığı iddia edilen bankaları” da temsil ettiği ortaya çıkmıştı.

Davaya Bakanı Hakim Richard Berman Zarrab’a, bu durumun “çıkar çatışması yaratabileceği” uyarısında bulundu. Zarrab ise, bu çatışmayı “farkında olduğunu”, ancak avukatlarından vazgeçmeyeceğini mahkemeye resmen bildirdi.

Duruşmada Hakim Berman soruları İngilizce sorarken, duruşma salonunda kurulan simültane çeviri sistemi aracığıyla anında Zarrab için Türkçeye çevrildi. Zarrab da sorulara yanıtları Türkçe verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: 23:2902.05.2017
6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi
Keşfet

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar