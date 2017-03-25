Hakkari 3 yıl aradan sonra sinemayla tanıştı

HAKKARİ'de 3 yıl aradan sonra Valilik ve İl Kültür Müdürlüğü'nün destekleri ile kentte sinema salonu açıldı. Açılışa katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler film izledi.

Hakkari’deki tek sinema salonu 2010 yılında Yılmaz Erdoğan’ın ‘Vizyontele Tuuba’ adlı filminin gösteriminden sonra çeşitli nedenlerle kapandı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın girişimleri ile Hakkari İl Kültür Müdürlüğüne yeni bir sinema cihazı alındı. Cihaz alınması ardından merkezi Antalya’da bulunan bir sinema şirketiyle yapılan görüşmeler sonucunda Hakkari’de 3 yıl aradan sonra tekrar sinema salonu açıldı.

Sinema salonunun açılışına Hakkari valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Kültür Müdürü İdris Ağacanoğlu katıldı. Açılış ardından Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri birlikte Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 5’ filmini izledi.

Uzun süredir eksikliği hissedilen sinemaya Hakkari halkının kavuşuğunu belirten Hakkari valisi Toprak, şöyle konuştu: “Yılmaz Erdoğan gibi Türkiye ve dünya çapında sanatçılar yetiştiren, tiyatrocular yetiştiren bir ilde uzun süredir sinemanın olmaması gerçekten bizi üzüyordu ve kabul edilecek bir şey değildi. Geldiğimiz günden beri bunun arayışındaydık. En son elimizdeki imkanları değerlendirerek buranın açılmasına karar verdik. Daha önce de DAP tarafından gerçekleştiridiğimiz bir proje sayesinde sinema makinemizi temin etmiştik. Dünya’da şu anda kullanılan en son teknoloji sinema makinemiz mevcut. Bu salon imkanıyla da birleştirerek profesyonel olarak çok şükür bugün Hakkari halkımızı sinema salonuyla buluşturduk. İnşallah Hakkarimizin sosyal hayatına çok önemli katkılar sunacaktır.” (DHA)